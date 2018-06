Znáte své předky?

Anna K, zpěvačkaJá v tom mám hrozný zmatek. Zrovna tuhle mi to babička říkala. Ona sama totiž všechno sepisuje a dala mi takovou knížku, kde jsou zaznamenány její cesty, něco o ní, o jejích rodičích. Já vím, že oba její rodiče skončili v plynu. A můj tatínek je výborný vypravěč a od něj zase vím, že jsme měli v rodině nějakého prapradědečka hudebního skladatele. A otec mého tatínka byl významný pražský gynekolog a všechny ženské měl obtočené kolem malíčku.Znám jenom ty nejbližší, které jsem já sám zažil, a nebo jejich potomky. Ne že by mě to nezajímalo, ale prostě nemám kdy se tímto zabývat.Já jsem se setkal s pánem, který se jmenuje Josef Viewegh, bydlí na Moravě a je literárním psychologem. On patří do naší moravské větve a poslal mi rodokmen. Pokud si dobře pamatuji, tak původem jsme byli zemědělci, o čemž svědčí i překlad jména z němčiny - dobytčí cesta. Ale prý jsme měli v rodině snad i knihtiskaře. Proto je možné, že ono německé nakladatelství, které se píše stejně, jen mu na konci chybí »h«, je s námi nějak spřízněno.Bohužel neznám. Ale mé jméno vyvolává dohady, odkud pocházíme. Připomíná Féničany a je možné, že některý z obchodníků se tehdy usadil na nějaké křižovatce obchodních cest na východním Slovensku. Ale to všechno jsou jen mé dohady a nic podloženého nemám. Ani nevím, kde bych to měl hledat. Ale moc by mě to zajímalo.