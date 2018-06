Známí už od kolébky

Čtyřletý syn Michaela Kocába, malý Michael, předvádí své nejlepší taneční číslo. "Výborně!" tleská Eva Pilarová. Malý Kocáb se ještě více rozohňuje. "Předvádí Michaela Jacksona," vysvětluje s hrdostí otec. "Neuvěřitelně roztomilej," říká zase Pilarová. Posadí si dítě na klín a ptá se, jestli ho tatínek doma nezlobí. "Nezlobí!"



Potom se s ním nechá vyfotografovat. "Prosím, zpátky do studia," oznámí rozhlas. Na Kavčích horách se zrovna natáčí dětský Kufr - nejsledovanější silvestrovský pořad České televize.



Slavní rodiče tady vystupují se svými dětmi v humorných scénkách. "Vzniká příjemně uvolněná atmosféra," vysvětluje dramaturg Aleš Ulm, proč je pořad tak populární.



Je to vlastně docela příjemný obchod pro všechny. Děti nemusí do školy a televize natočí s minimálními finančními a tvůrčími náklady pořad, který budou na Silvestra sledovat statisíce diváků. Každý producent ví, že málokterý americký trhák překoná ve sledovanosti děti na klíně jejich slavných rodičů.



A ani rodiče nepřijdou zkrátka. Pár pikantních rodinných historek v podání roztomile prostořekých dětí jim dozajista poslouží jako dobrá reklama. Všichni tedy mohou být spokojeni. Vlastně je tu jen jedna vada na kráse. Tvář nejmladších účinkujících bude znát z takového pořadu skoro každý, takže děti ztratí jedno podstatné privilegium - být docela obyčejnými dětmi.





Jsou známé už od kolébky

Děti známých osobností vlastně nemají naději z tohoto světa uniknout. Vždyť se o nich ví ještě dřív, než se vůbec narodí. Zpěvačce Leoně Machálkové se má dítě narodit až v lednu. Co všechno o něm víme už teď? Bude to holčička, přesně jak si Leona Machálková přála. Bude se jmenovat Anežka. Byla počata, když Leona Machálková vysadila antikoncepci. Otcem je hradní architekt Bořek Šípek. Její maminka s ní stráví dva měsíce a pak se vrátí ke zpěvu. Anežka s ní na koncerty jezdit nebude, už má vybranou chůvu. Leona Machálková uspořádala ještě poslední turné. V pokročilém měsíci těhotenství objížděla koncerty a všichni se shodli, že jí to nesmírně sluší. Fotografie z jejího vystoupení se objevily v tisku.



Na to, že není nad eleganci těhotné matky, přišla už americká zpěvačka Madonna, mistryně propagace sebe samé. Těsně před porodem se procházela po bulvárech Los Angeles v obepínavých černých šatech. Ještě předtím, než se dcera narodila, zveřejnila Madonna deníkové zápisky, ve kterých popisuje své pocity z těhotenství a prohlašuje se za zastánkyni přísné katolické výchovy. Dceru pojmenovala Lourdes. Když přišla na svět, věděly o tom celé Spojené státy.



Kam až může sláva dosud nenarozeného dítěte dojít? Až dospěje Jaden Gil, syn proslulého amerického tenisty Andre Agassiho a neméně úspěšné německé tenistky Steffi Grafové, možná se bude divit, co se kolem něj kdysi dělo. Když se Agassi s Grafovou brali, novomanžel tehdy v dobrém rozmaru prohlásil: "Dám sto dolarů na to, že můj syn jednou porazí dítě Peta Samprase, genetika mluví v můj prospěch." To bylo něco! Vždyť Sampras je další tenisový velikán, největší soupeř a rival Agassiho.



Jako kdyby lidé neměli nic jiného na starosti, o sázce se hned začalo mluvit v televizi a psát v novinách. Sázkové kanceláře dokonce začaly vypisovat kurzy na vítězství ještě nenarozeného Agassiho nad ještě nenarozeným, dokonce dosud ani ne počatým Samprasem. "Ale co když budu mít dceru?" shodil všechno Pete Sampras.



Nechte nás být!

Když děti dorostou a začnou mluvit a přemýšlet, sláva jim někdy začne lézt na nervy. "Tohle je Anička a Maruška. Obě rády pijou mlíčko," zhruba takhle představila svá dvojčata zpěvačka Bára Basiková v televizní reklamě. Potom vyšly jejich fotografie snad ve všech ženských časopisech. Teď je na ulici poznává každý druhý. "Ještě vám tak chutná mlíčko, holčičky?" pronásledují je cizí lidi. "To je neuvěřitelný! Tak holky, která je která?" ptají se jich kolemjdoucí na ulici. "Máte radost, že je maminka zpěvačka?"



Loni Basiková pro Aničku a Marušku vymyslela speciální rodinnou zábavnou show B. B., tedy O dvojčatech s dvojčaty a nejen pro dvojčata. Televize Nova odvysílala jen pár dílů. Pak musela vysílání ukončit. "Holky za mnou jednou přišly. Prosily, aby už nemusely vystupovat v žádném pořadu. Aby se už nemusely nechat fotografovat," vypráví Basiková. A důvod? "Jednoduše se začaly stydět." Nyní se už zpěvačka snaží dcery držet stranou zájmu veřejnosti, a tedy i novinářů.





Nechceme se vrátit do Čech

Dvojnásob vzrušující život poznávají děti špičkových sportovců, u nás především fotbalistů a hokejistů. Nejenže je jejich otec slavný, takže se občas objevují v časopisech nebo v televizi, ale navíc většinou žijí v zahraničí. Mění své domovy stejně náhle jako otcové jejich kluby.



Každý špičkový hokejista odchází do Ameriky a Kanady. Odchází pochopitelně s rodinou, případně si rodinu založí v zámoří. Je tedy divné, že tyto děti žijí úplně jinak než jejich vrstevníci v Česku? Že kolikrát umějí lépe anglicky než česky?



Syn legendárního brankáře Dominika Haška Michael se odstěhoval do Ameriky, když mu byly tři roky. Jeho mladší sestra Dominika se ve Spojených státech narodila. Oba mluví výborně anglicky. Ve čtvrti, kde bydleli, měli kamarády. "Stěhování do Čech ponese můj syn asi nejhůř z rodiny. Už teď se mu nechce jezdit na léto do Čech.



Proč za námi děda s babičkou nepřijedou sem? diví se. Bude to pro něj velká a těžká změna," napsal na sklonku kariéry Dominik Hašek ve své knize Chytám svůj život. Letos s hokejem skončil, rodina už prožívá první měsíce v Česku.



Už teď je úplně jasné, že pokud se další slavný hokejista Jaromír Jágr ožení a bude mít děti, spolehlivě se to dozvíme.



Dcery Karla Gotta

Titulek "Otec Karel Gott" vyprodal v zimě roku 1983 Mladý svět během několika hodin. Zdálo se to neuvěřitelné. Vždyť Karel Gott si tak zakládal na pověsti muže, který stále ještě hledá tu pravou. Kromě jeho nejbližších kolegů nikdo nevěděl, že má dítě. Ale bylo to tak. Na obálce časopisu se Karel Gott procházel lesoparkem, za ruku vedl malou holčičku v kožíšku. "Karel Gott má devítiletou dceru. Jmenuje se Dominika. Žije v Praze se svou matkou. Dominika se učí dobře, otec je na ni hrdý."



Sotva se Gottovy obdivovatelky vzpamatovaly a přijaly Dominiku za svou dceru, čekal je další šok. Bylo před Vánocemi 1992. A jak vy sám budete slavit vánoční svátky? ptali se Gotta v jednom docela nevinně vypadajícím rozhovoru. "Já raději dárky dostávám než dávám..." říkal. A pak se podřekl: "Svátky pokoje trávím nejraději ve společnosti svých přátel a dětí." Dětí? Že má Karel Gott dceru Dominiku, to už věděl každý, ale další děti? "Ano, mám jich několik. Budu je veřejnosti představovat postupně. Prozradím jen, že mám samé dcery. Tahle se jmenuje Lucie. Poznáte ji časem, stejně jako mé další ratolesti."



Žádné další ratolesti zatím Gott nikomu nepředstavil. A z dcer se staly hrdinky časopisů. A Gott? Ukázalo se, že nemanželské dcery jeho pozici nijak neoslabily.



Bylo spíš záhada, jak se v roce 1983 podařilo Mladému světu Gottovu dceru vypátrat. Tehdy totiž nebylo zvykem, aby u nás společenské časopisy pátraly v soukromí známých osobností. Skutečně, Gottovu dceru tehdy původně objevili západoněmečtí novináři. Dnes už by na to stačili i jejich čeští kolegové a někomu tak slavnému, jako byl a je Gott, by se sotva podařilo tajemství udržet.





Protekční děti

Slavné děti většinou pocit výjimečnosti nemívají. Z dětství jim utkví hlavně jedna výrazná vzpomínka: pocit, že jejich slavný rodič patří vlastně všem. "Spíš než pocitu vlastní výlučnosti jsem si v dětství všímal toho, že tátu často zvali v hospodě úplně cizí lidi: Pojď si s námi dát panáka," vzpomíná David Prachař, syn herce Ilji Prachaře.



Jiným dětem vadí, že na pozdravy cizích lidí na ulici odpovídá jejich máma stejně mile jako jim, když přijdou ze školy. A ještě jiným, že se jejich rodičům úplně neznámí lidé svěřují se svými problémy. Na tohle všechno reagují dvojím způsobem: "Buď se stáhnou do sebe, nebo své rodiče obdivují a chtějí být stejně oblíbení jako oni," říká dětský psycholog a autor knih o dětech Zdeněk Matějček. Ty, které si zvolí druhou cestu, bude čekat rychlý rozjezd a pak už většinou jen jedna otázka: "Myslíte si, upřímně, že byste byla stejně slavná, nebýt dcerou vašeho otce?"



Natálii Kocábové bylo patnáct, když vydala své první cédéčko. Dnes je jí osmnáct a chystá vydání první básnické sbírky. A zkuste se jí zeptat, zda by jí knížka vyšla i bez slavného příjmení. "To si ze mě snad děláte legraci. Mám dát po tisící tu samou hloupou odpověď? Ano, myslím si, že mi tátovo příjmení do určité míry pomohlo," řekla by vám.



Jak mi pomohlo nebo uškodilo slavné jméno rodičů?



Anna Zunová, 10 let, dcera moderátora a šéfa zpravodajství na Nově Pavla Zuny

To, že je tatínek každý večer v televizi, nijak neprožívám a nemluvíme o tom ani se spolužáky. Je nám to jedno.



Simona Stašová, 47 let, herečka, dcera herečky Jiřiny Bohdalové

Ještě na škole mi lidé říkali, ty seš fakt dobrá, ty seš jako ta tvoje máma. Tenkrát mě to docela zraňovalo, chtěla jsem být originál. Dnes už bych to zase chtěla slyšet. Nikdo už to ale neříká. Možná proto, abych nebyla pyšná.



Matěj Merunka, 16 let, syn někdejšího moderátora zpráv na Nově Zbyňka Merunky

Když byl ještě v televizi, kámoši někdy nevěřili, že je to fakt můj táta. Na všechno na Nově byli strašně zvědaví a občas se ptali, jak to tam chodí. Jinak mi slavné jméno v ničem moc nepomáhalo, zato jsem někdy musel snášet spoustu vtípků od spolužáků.



Maťo Mišík, 19 let, kytarista skupiny Tata Bojs, syn zpěváka a kytaristy Vladimíra Mišíka

Tatínkovo jméno mě nijak nepoznamenalo. Asi i proto, že nikdy nebyl slavný takovým tím klasickým způsobem. Vlastně se mě na tátu ptali jen při seznamování. Vy jste jeho syn? říkali mi. Slavné příjmení mi prospělo hlavně v tom, že se okruh tatínkových přátel stal přirozeně i okruhem mých přátel. A v hudební branži mi někdy otevřelo dveře. Tím myslím, že se mnou lidé komunikovali a neposlali mě hned pryč.



Martin Donutil, 11 let, syn herce a moderátora Miroslava Donutila

Na to, až budu s tátou točit, jsem se moc těšil. Chtěl jsem konečně vidět, jak pracuje. O herectví jsme si spolu doma povídali, a když jsme zkoušeli, byl táta takový druhý režisér, který mě poslouchal, sledoval a někdy mi i poradil. (převzato z Týdeníku Televize, kde poskytli spolu s otcem rozhovor o společném natáčení seriálu Hotel Herbich).

Rodiče světového jména a jejich děti



Diana

Někdejší britská princezna, která před pěti lety zemřela při autohavárii, byla nejfotografovanější ženou světa. Od jejího manželství s princem Charlesem se čekalo, že přinese následníky britského trůnu. Dianě se v roce 1982 narodil princ William, dva roky poté princ Harry. Oba jsou ostře sledováni, ani jeden nemůže žít, jak se mu chce. Královská rodina dokonce po Dianině pohřbu požádala tisk, aby oba prince šetřil.

Charlie Chaplin

Legendární filmový herec a režisér byl čtyřikrát ženatý a měl deset dětí, z toho osm z posledního manželství. Jeden z jeho synů, Eugene, vzpomínal: "Nežil jsem pod tlakem velkého jména, protože nejsem herec ani filmař, ale myslím, že bratři a sestry kvůli němu trpěli víc." Dcera Annie řekla loni v rozhovoru pro Magazín MF DNES: "Nejtěžší to bylo pro Geraldinu jako nejstarší dítě z otcova posledního manželství s mou matkou, protože Geraldina si přála být herečkou, všichni od ní hodně očekávali, vkládaly se do ní ambice spojené jednoznačně s otcem."

John Lennon

Zpěvák a skladatel hitů Beatles měl dva syny. Juliana z prvního manželství s Cynthií, Seana z druhého manželství s Yoko Ono. Julian se narodil v době nejhysteričtější beatlemanie a sám Lennon se mu téměř nevěnoval. Jeho synem však zůstal a trpí tím: když se jako dospělý dal na muziku, srovnání s otcovou legendou neunikl. Mladší Sean se zase stal "majetkem" celého světa v době, kdy byl na otce spáchán atentát.

David a Victoria Beckhamovi

On je nejoblíbenější anglický fotbalista, ona bývalá zpěvačka skupiny Spice Girl. Oba jsou multimilionáři, jejichž domov připomíná sídlo panovníků. Synové Brooklyn a Romeo žijí pod dohledem bodyguardů, který ještě zesílil poté, co se před několika dny objevila informace, že rumunsko-albánský gang chtěl matku s oběma dětmi unést a otce vydírat.

Andre Agassi a Steffi Grafová

Jaden Gil se narodil nejslavnějšímu sportovnímu páru čtyři dny po svatbě. Bude také hrát tenis? Pokud ano, nelze si představit horší pozici. I kdyby jen jeden z rodičů byl slavným hráčem, bude to mít nepředstavitelně těžké. Ale poměřovat se s dvěma giganty tohoto sportu? To snad od něho nikdo ani nemůže chtít.