Znamení přírody

Zvířata a rostliny na změny počasí reagují. Nicméně, jak říká biolog Jan Andreska, pro dlouhodobé sezonní předpovědi jejich chování rozhodně spolehlivým vodítkem není. Lidová moudrost často podle chování zvířat usuzuje na příchod deště: hmyz je čilejší, včely se vracejí do úlu, ptáci a netopýři létají níže , žáby více kuňkají, květy a šišky se otevírají a zavírají - to vše jako odezva na změny tlaku vzduchu a vlhkosti. I na krá vy, které uléhají nebo se shromažďují v rohu pastviny, se již dávno pohlíželo jako na předzvěst deště. Trochu pra vdy tyto lidové moudrosti obsahují - krávy nerady leží na mokré trávě, a proto si před deštěm zabírají suché místečko, pavouci za silného deště skutečně přestávají spřádat své sítě.Ovšem je zajímavé, že v knize amerických autorů Cesty za poznáním: P očasí se dočteme, že vlaštovky a rorýsi před bouřkou létají vysoko, neboť za teplých odpolední a večerů stoupající vzduch vynáší hmyz nahoru, zatímco české vlaštovky přece signalizují déšť pro změnu tím, že létají nízko! »Zatímco šišky se skutečně za suchého počasí otevírají a za vlhkého zavírají, na tlusté zajíce a hubené mra vence jako posly studených zim skutečně spolehnutí není,« říká Jan Andreska. A co se týče ptačích poslů jara? Jejich časný nebo pozdní přílet nevypovídá nic o budoucím počasí - spíš o momentálním počasí v dalekých místech, která ptáci opouštějí.