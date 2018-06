OBRAZEM: Erotika či létaní, to jsou sny známých tváří v kalendáři

"Já jsem se nenechala přemluvit, protože mě nemuseli přemlouvat. Takhle tady bojujeme proti HIV. Každý by měl o tom vědět," řekla herečka, která si focení s hráči amerického fotbalu užívala.

Stříbrný olympionik z Londýna Vavřinec Hradilek vyměnil kajak za letadlo. Ještě večer před focením ale nebylo jisté, jestli klapne lokace. Nakonec ale na příbramském letišti všechno dobře dopadlo.

Další "létající osobností" je herec Ivan Lupták. V monodramatu Po Fredrikovi hraje mladíka, který se od svého přítele nakazil virem HIV. Divadlo Letí toto představení plánuje na listopad v rámci doprovodného programu Art for Life 2012. "Kdo jiný než umělci by měl podporovat takové aktivity jako Art for Life," říká herec ke své účasti v projektu.

Podívejte se na focení Zuzany Bydžovské s nahými fotbalisty

VIDEO: Herečka Bydžovská mezi nahými fotbalisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačka Tereza Černochová byla pro fotografa Romana Černého jasná volba. Spolupracovali spolu už mnohokrát a na focení to bylo znát. Fotograf ji nechal zavěsit na jeřáb a ta z toho měla velký zážitek. O její bezpečnost se starali barrandovští kaskadéři.

Fotograf MF DNES Jan Zátorský našel na focení autovrakoviště na okraji Prahy. Herečka Iva Pazderková si vzala svoji oblíbenou rostlinu ginkgo bilobu. Chce tak ukázat, že i v nevlídném prostředí může člověk najít něco příjemného. "Je to sen o naději," vysvětlila.

Jan Saudek z členů chlapecké kapely Mandrage udělal dívky

VIDEO: Jan Saudek fotil kapelu Mandrage pro Art for Life Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hudebník Jan P. Muchow na účast v kalendáři Art for Life kývl okamžitě. Bára Prášilová, která ho postavila na stoličku uprostřed obláčků, pro Art for Life fotila už loni - herečka Anna Polívková na jejím snímku létá (více zde).

Mistr republiky, BMX jezdec Dominik Nekolný, šel do půl těla a ukázal svá tetování. Ida Saudková pro ně má slabost. Už před čtyřmi lety pro Art for Life fotila svého partnera Vladimíra Franze.

Latexová Alenka v říši divů v podání electro-popového dua Cartonnage

VIDEO: Kapela Cartonnage při focení pro Art for Life Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Snímky českých i slovenských osobností odhalí výstava v pražské nákupní galerii Myslbek, která začne už 18. října. Od 10. listopadu budou fotky vystaveny v bratislavském centru Eurovea. Snímky se objeví také v diáři Dream 2013, který bude v prodeji od listopadu. Právě 1. listopadu se v Praze uskuteční také dražba fotek. Výtěžek je určen na prevenci HIV, Art for Life chce příští rok vytvořit například brožuru po školáky.

"Ve školách mají studenti o HIV velmi málo informací. Přesvědčujeme se o tom i na besedách, které společně s divadlem Letí nabízíme po celé republice," upozornila předsedkyně občanského sdružení Bára Trojanová.

Art for Life se věnuje oblasti HIV už pátým rokem. Počty HIV pozitivních přitom dlouhodobě stoupají a zvrat tohoto trendu se podle dosavadních údajů nedá čekat ani letos. V Česku bylo dosud ke konci července odhaleno téměř 1 800 případů, před pěti lety to byla zhruba polovina. Situace není o mnoho lepší ani na Slovensku, proto se Art for Life rozhodlo rozšířit své působení i tam.