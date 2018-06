Známé blondýnky uchvátily Thajce

Hoteliéři, ředitelé a bohatí podnikatelé, kteří mají co dělat s cestovním ruchem, byli doslova oslněni blonďatými kráskami, celý večer se kolem nich točili, rozdávali jim vizitky a zvali je do Thajska. Dívky to uvítaly, kromě Kristelové totiž ani jedna v Thajsku ještě nikdy nebyla.

Večírku v hotelu Mövenpick, pořádaném v rámci celodenní akce thajské centrály pro cestovní ruch Amazing Thailand, se zúčastnil i herec Miroslav Hrabě nebo modelka Agáta Hanychová. Přestože je tmavovlasá, upoutala pozornost thajských podnikatelů také a do Thajska se zřejmě zadarmo podívá i ona.