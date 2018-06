Zná tajemství celebrit, ale musí o nich mlčet

Učitelka meditativních technik - jógové meditace, meditativní techniky související se zenbuddhismem a rituální magie - svého času působila na ostrově Fregate Island, což je privátní ostrov, na který létají světové celebrity, aby tam trávily před světem utajenou, klidnou a především luxusní dovolenou. Svatební cestu tam například podnikl Paul McCartney se svojí ženou, odpočíval tam Pierce Brosnan nebo Mariah Carey.

"Nemohu mluvit o detailech práce se svými klienty, není to korektní, ať už se jedná o slavného člověka, nebo o zahradníka. Navíc celebrity si obvykle spolupráci se mnou ošetří podpisem závazku naprosté mlčenlivosti, a to pod děsivě vysokými pokutami. A že znám hodně velké detaily. Při cvičení s nimi vidím různé nedostatky, třeba mají něco špatně odoperované a je to vidět, protože to nemají jako na veřejnosti zamaskované. A také si mne obvykle zamění za psychologa a psychiatra v jedné osobě, takže se často dovídám věci, které neví ani jejich nejbližší," líčí Kühn.

Strašná kniha o sexu

Něco se ale léčitelka a spisovatelka přece jen rozhodla prozradit. V knize nazvané Hračka, kterou napsala a v brzké době ji v Česku pokřtí, poodhalila tajemství života na seychelském ostrově. "Je strašná, je komerční a je hlavně o sexu. Je z prostředí Fregate Islandu a jsou v ní jisté informace o tom, jak to tam chodí, jak to tam vypadá a jakým způsobem to tam žije," naznačuje.

Markéta E. Kühn kromě meditativních technik vyučuje Osm brokátů Čchi Kungu, dlouho se věnovala józe pro začátečníky a jógové škole zad a vlastní v USA a EU registrovanou ochrannou známku "Aquabodybuilding", což je efektivní forma cvičení ve vodě.