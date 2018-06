Zn: Jsem bohatá a nudím se

Mají to, o čem ženy obvykle sní. Úspěšné, hodně vydělávající partnery, domy, luxusní auta. Přesto se trápí. Nespokojené manželky podnikatelů jsou v posledních letech fenoménem českých manželských poraden.Do poradny jich chodí hodně. Status manželky zaneprázdněného podnikatele u nás stále ještě nemá tradici, říká psycholog Petr Šmolka. Co to obnáší být ženou představitele vyšší společenské třídy, je ve vyspělých zemích víceméně jasné. Ta, která se nechce vymykat pravidlům, se nudit nemusí: dává pokyny hospodyni, jak vyzdobit dům, čas jí zabere také více či méně viditelný podíl na různých dobročinných akcích, návštěvy kosmetických salonů či nekonečné nakupování. Pokud ji však tyto záležitosti nenaplňují nadšením, pak je život spíše otrava. Žena, která se nyní vdává za zaneprázdněného byznysmena, má více jasno v tom, do čeho jde. Nebo: měla by mít. Hůř jsou na tom partneři, kteří se poznali v době, kdy vlastní firma byla zavrženíhodným buržoazním přežitkem, a pak se jim nepodařilo se změnou životního stylu vyrovnat.Když se manželovi začalo dařit, nechala jsem práce. Stavěli jsme dům, zařizovala jsem ho, konečně jsem měla čas na dcerku," vypráví osmatřicetiletá bývalá kadeřnice z Prahy. Ve svém domě v jedné z milionářských osad" na kraji Prahy většinu dní sleduje telenovely a popíjí vodku. Manžel často cestuje nebo je do noci mimo domov. Dcera má školu a své kamarády. Já ne. Nemám náladu poslouchat bývalé kolegyně, jak mi říkají: Jo, ty se máš," tvrdí. Že by se vrátila do práce? Proč? Nepotřebuju to. Manželovi by to vadilo. Nehodí se to," pokouší se o vysvětlení. Její sousedka nudu řeší: s přítelem mladším o osm let nyní odlétá na dovolenou do teplých krajin. Její muž to platí, ale ani to nepozná. Neví, jestli ženuška těch sto tisíc utratí za šaty nebo za dovolenou, a je mu to úplně jedno. Psycholog Petr Šmolka říká, že hůře změnu životního stylu prožívají ženy inteligentnější. Obvykle mají vyšší kvalifikaci, práce je bavila a najednou cítí, že zbytečně marní svůj čas. Mnohdy je manželé dotlačili k tomu, aby své práce nechaly," vysvětluje. Druhá skupina žen se s vyšším životním standardem vyrovnává naopak dobře. To je ta druhá skupina, která se v manželských poradnách neobjeví. Ty nejsou nespokojené, protože mají jiné potřeby, očekávají od života něco jiného. Stačí jim návštěvy solárií a nakupování - je to pro ně životní styl, který jim vyhovuje," dodává psycholog. Své by mohly vyprávět i kosmetičky, kadeřnice, prodavačky v luxusních buticích. Těm všem se ženy svěřují se svým trápením snad ještě častěji než psychologům. Z mnoha zákaznic nuda přímo čiší. Jedna klientka říká, že se vždycky hrozně těší, až se jí ulomí umělý nehet, protože pak má kam jít - nechat si udělat nový. Když si povídáme, vždycky skončíme u stejné věty: Manžel nemá čas," vypráví majitelka luxusního kosmetického salonu.Žena obchodníka ze střední Moravy vede svému muži účetnictví, stará se o rozlehlý dům, dvě děti a nemocnou tchyni. Zároveň před známými tají, že jí domů chodí pomáhat paní na úklid. Lidé by si mysleli, že jsem rozmazlená panička." Další příklad toho, jak si některé bohaté Češky nevědí rady. Ve světě je služebná nebo paní na úklid běžnou záležitostí. Tady se ženy obávají, že s hospodyní přijdou o svou roli v domácnosti i ve společnosti. Jinde je naopak běžnější, že starost o úklid přenechají služebné. Takže pak nejsou unuděné, nespokojené," říká Petr Šmolka. Manželky současných úspěšných podnikatelů byly vlastně bez svého přičinění vrženy do světa, který znají jen z televizních seriálů typu Dallas. Psychologové se na jejich starosti proto dívají chápavě. Prý to české bohaté manželky opravdu mají těžší než jejich kolegyně" třeba ve Švýcarsku. Mít zavedenou pekárnu ve Švýcarsku je něco jiného než mít podobný podnik u nás. Podnikání tady zabere mnohem více starostí a času. Na to by ženy neměly zapomínat," říká Petr Šmolka.Jak se nestat znuděnou bohatou manželkou?