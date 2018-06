Zmlácené Bartošové pomůže Štaidl

Z nejhoršího je už Bartošová venku. Šok přestála díky přátelům, kteří za ní odpoledne přijeli. V pondělí nahlásila incident na policii. „Vím, že ho nejspíš nevypátrají, ale udělat to musím,“ svěřila se.

Muž se prý choval jako profesionál. Byl oblečený tak, že by ho stěží dokázala popsat. Tvrdil, že přijel se zásilkou. Protože je zpěvačka dostává kurýrem často, nepřišlo jí na tom nic divného. Nakonec se ale stala terčem útoku. „Naštěstí jsem nepřišla o oko,“ hodnotí situaci.

V pondělí kromě cesty na policii z domu nevycházela. Zůstala v něm se synem Arturem, který má spálovou angínu, a s jeho chůvou Goldou Dvořákovou. A podnikla prý opatření, která by ji měla před podobnými nehodami v budoucnu ochránit.

Kdo stojí za nečekaným útokem? Kdo mohl mít zájem Bartošové ublížit? Na to nedokáže zpěvačka odpovědět. Lidí, se kterými během tohoto roku měla konflikt, je však dost. Před časem se dostala do sporu i se svými manažery. Nejprve s Edwardem Tomasem a posléze se Zdeňkem Bartákem, s nímž podepsala smlouvu, ze které se už několik měsíců snaží vyvázat.

„Mám vůči nim absolutně čisté svědomí. Nikdy jsem jim neublížila, nic jim nedlužím“ říká Bartošová. „Ale musí platit to, na čem se dohodneme,“ dodává. Tvrdí, že jí bývalé agentury dluží obrovské peníze. „Jsou to nevyplacené honoráře z doby, kdy jsme spolu pracovali,“ řekla. Jejich výši nechce zveřejnit, ale údajně by za ně mohla zaplatit část domu, ve kterém bydlí a na který si vzala hypotéku. Další jizvu na duši jí zanechal rozchod s přítelem Danielem Bartákem.

Nicméně v poslední době se na Bartošovou přece jenom usmálo štěstí. Vzchopila se, začala zkoušet hlavní roli v muzikálu Miss Saigon, který bude mít už za čtrnáct dní premiéru, a doufá i v dobré umístění v Českém slavíkovi. „Někomu asi hodně vadím a chce mě zlikvidovat, abych nebyla schopná dělat svoji práci,“ dedukuje Bartošová.

Nedělní příhoda otřásla nejen jejími přáteli, ale i expartnerem Ladislavem Štaidlem, který byl tou dobou s jejich synem Arturem. Ivetin život sleduje zpovzdálí, ale vždycky jí pomáhal, když potřebovala. Naposledy, když byla „vyhozena“ z divadla Ta Fantastika, kde nastudovala roli Johanky z Arku ve stejnojmenném muzikálu. Teď přišel opět s pomocnou rukou. Poté, co jí sponzor předčasně odebral osobní vůz, dal jí k užívání svoje BMW. A nyní je ochoten sáhnout ještě hlouběji do kapsy. Chce splatit za Ivetu hypotéku, kterou má na dům v Uhříněvsi. Jde řádově o miliony korun.