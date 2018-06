Zmlácená Rihanna: takhle zřídil zpěvačku její přítel

Na dotaz, zda může potvrdit původ fotografie, důstojník losangeleské policie Jason Lee odpověděl pouze, že jeho policejní oddělení neuveřejnilo žádné snímky ženy, kterou Brown údajně zbil. Policie podle něj žádné důkazní fotografie nevydá. Podle mluvčí losangeleské okresní prokuratury má veškeré důkazy související s tímto případem v rukou policie. - čtěte Zpěvačku Rihannu zmlátil její partner Chris Brown

Browna zadrželi 8. února kvůli podezření, že hrubě vyhrožoval jisté ženě, kterou úřady veřejně neidentifikovaly. Osoba obeznámená se situací, která si přála zůstat v anonymitě, americkým médiím potvrdila, že onou ženou byla Rihanna, jejíž pravé jméno je Robyn Fenty. Zmíněný zdroj také uvedl, že zranění zachycená na snímku - konkrétně ta na ženině čele - odpovídají zraněním, která utrpěla zpěvačka.

Prokurátoři, zvažující, zda Browna obžalovat, požádali policii o poskytnutí více informací. Pokud je prokuratura vyhodnotí jako odpovídající, mohl by být devatenáctiletý zpěvák podle policie obviněn z domácího násilí.

Žena na snímku zveřejněném na TMZ.com má na levém rameni vytetované římské číslice; agentura AP Rihannu během večerního incidentu vyfotografovala s tetováním týchž číslic na témže rameni.

Rihanna, která dnes slaví jednadvacáté narozeniny, nevydala žádné veřejné prohlášení. Na e-maily a telefonáty zástupci ani jednoho ze zpěváků ve čtvrtek neodpovídali.



Devatenáctiletý Brown minulou neděli prohlásil, že lituje toho, co se stalo, a je z toho velmi smutný. Uvedl také, že hledá oporu a radu u svého pastora a svých nejbližších. Řekl ale rovněž, že mnohé z toho, co bylo o incidentu zveřejněno, není pravda. Do žádných podrobností však nezabíhal.

Brown byl zadržen asi 18 hodin poté, co spolu s Rihannou opustil párty na počest hudebního magnáta Clivea Davise, předcházející udílení hudebních cen Grammy. Podle policie se zpěvák a žena začali v autě krátce po půlnoci bouřlivě hádat. Žena prý utrpěla viditelná zranění, a když policisté dorazili na místo, Brown už tam prý nebyl.