Zmizelý podnikatel Moťovský je mrtvý, prohlásil soud

Pokud se do roka nikdo neozve s informací o tom, že Moťovský žije, nebo se nepřihlásí on sám, bude podnikatel prohlášen za mrtvého. Soud zároveň stanovil opatrovníka z řad advokátů, který má Moťovského majetek spravovat do doby, než bude podnikatel prohlášen za mrtvého.

Moťovský zmizel předloni 4. srpna ve francouzské Nice, kde byl z obchodních důvodů. Žádost o prohlášení za mrtvého už projednával od loňského května Obvodní soud Prahy 1, ale nakonec rozhodl předat kauzu jinému soudu.

Pohřešovaný podnikatel podle něj více pobýval v páté městské části, kde vlastnil další byt.

Opatrovník bude dohlížet na majetek pohřešovaného podnikatele po tu dobu, co jeho jméno bude vyvěšeno na úřední desce soudu. V případě, že se v té době nikdo neozve s informací o tom, že Moťovský žije, nebo se nepřihlásí on sám, začne už jeho majetek řešit správce dědictví.

Kateřina Moťovská s dcerou

Do povědomí české veřejnosti se Moťovský dostal před téměř čtyřmi lety, když v Jevanech u Prahy otevřel muzeum Karla Gotta. Ke konci loňského února ale bylo zavřeno a v současné době je údajně dům na prodej. Společnost, která muzeum provozovala, byla podle manželky Moťovského ve finanční ztrátě. Stejně tak byl vloni uzavřen pražský podnik Gott Gallery Restaurant. Společnost Moťovských si údajně nemohla dovolit platit vysoký nájem.

Předloni v březnu také Jan Moťovský odkoupil soutěž krásy Miss ČR od jejího zakladatele a dlouholetého šéfa Miloslava Zapletala. Ani ta ale už není ve vlastnictví Moťovské. Prodala ji údajně kvůli umoření vysokých manželových dluhů.