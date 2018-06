Obálka vycházejícího CD od populární hip hop skupiny zobrazuje hrůzně povědomý pohled. Proti pozadí ranní oblohy stojí věže Světového obchodního centra obklopené plameny z nárazu na Dvojčata". Mraky kouře se valí z horních poschodí a zakrývají vrcholek toho, co bylo epicentrem New Yorku. Kdyby to nebyly superponované obrázky z Oaklandu v Kalifornii pro duo hip hop známé jako The Coup, scéna by se mohla odehrát jako pozoruhodně přesná replika hrůzné tragédie, která postihla New York v úterý ráno. Návrh obálky předvídá úterní útoky na Dvojčata" Světového obchodního centra s předstihem celých měsíců.