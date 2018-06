Změna identity: útěk před smrtí

Říká se tomu úředně program ochrany svědků. Udělá z ohrožené osoby jiného člověka. Sestaví mu novou minulost, připraví budoucnost. Ukryje ho daleko od domova - na dlouhé roky, možná na celý život.Jmenujete se Josef Novák, máte běžnou práci, vedete běžný život. Najednou, z ničeho nic, musíte změnit jméno, bydliště, zaměstnání... Hrozí vám smrt, a tak se stanete někým jiným. Třeba i v cizí zemi, tisíce kilometrů od zapovězeného domova. A to jen proto, že jste se úplnou náhodou objevil v nepravý čas na nepravém místě. A viděl něco, co jste spatřit neměl! Zákon číslo 137/2001 o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, který vstoupil v platnost loni v červenci, pomáhá v boji proti organizovanému zločinu. Podle policie přinesl pozitivní průlom - snadněji získává důležité výpovědi.V programu ochrany svědků se objevují lidé, kteří jsou v organizovaném zločinu nějakým způsobem namočeni, ale chtějí se z něj vyčlenit a jsou ochotni svědčit. Vedle nich se však do nezáviděníhodné situace může dostat i naprosto nezúčastněný člověk, jenž se pouhou shodou nešťastných okolností přimotal k něčemu, co souvisí s činností nebezpečných zločinců. Bude-li vypovídat, hrozí mu pomsta, nechá-li si zážitek z vážných obav pro sebe, mohou se ho chtít mafiáni jakožto nepohodlného „diváka“ zbavit.„Jestliže svědkovi hrozí skutečně vážné, reálné a dlouhodobé nebezpečí, může být se souhlasem ministra vnitra zařazen do programu ochrany,“ vysvětluje Ladislav Kadeřábek, zástupce ředitele Kriminálního úřadu policejního prezidia České republiky. „Ohrožené osobě však ještě předtím důkladně vysvětlíme, co všechno program obnáší. V žádném případě do něj nesmí být začleněna proti své vůli.“ Kolik lidí už vzal zákon pod ochranu? Přesný údaj policie nesděluje. Původní předpoklady, že by mohlo jít zhruba o deset osob ročně, se podle dostupných zdrojů nějak řádově nemýlily. Člověk zařazený mezi chráněné svědky začíná vlastně nový život, v němž pak vystupuje pod jinou identitou. Na to je nutné ho i s pomocí psychologa důkladně připravit, což se nedá stihnout za několik týdnů. A ne každý je schopen těžkou roli zvládnout. Chystá se na ni měsíce někde na utajeném místě pod policejním vedením i dohledem. „Rozhodně si nepředstavujte, že mu za pár dnů dáme do ruky nové doklady a pošleme ho rovnou do světa,“ tvrdí Ladislav Kadeřábek. Odborníci ze speciálního policejního pracoviště mu velmi pečlivě vymyslí vhodnou minulost, naučí potřebnému ostražitému chování a stanoví režim dalšího života, který se může odehrávat nejen v jiném koutě republiky, ale i v dalekém zahraničí. Cizí stát, třeba i mimo Evropu, se vybírá podle mnoha aspektů, pochopitelně s přihlédnutím k jazykovým znalostem ohroženého člověka. „Pokud bychom například zařadili do programu ochrany reportéra nebo známého podnikatele, jehož tvář zná kdekdo, bylo by nesmyslné přestěhovat ho jenom z Prahy do Brna, protože by si nemohl jít koupit ani rohlíky,“ vysvětluje policista ze speciálního pracoviště, který si nepřeje být jmenován. Nepopírá, že ve skutečně krajním případě je možné uvažovat i o plastické operaci, která by změnila svědkovu podobu: „U mediálně nebo veřejně exponovaných lidí není tento krok vyloučen, byť je velmi neobvyklý a pochopitelně by nepřicházel v úvahu bez jejich souhlasu.“ Ani v zahraničí však chráněnou osobu, případně partnera a děti, nečeká bezstarostný pobyt. Z policistových slov vyplývá, že také tam zůstává pod určitým policejním dohledem a že si nemůže dělat, co se jí zlíbí: „I kontakty s příbuznými podléhají námi určené regulaci. V žádném případě nesmí jen tak zvednout telefon a volat třeba babičce, co je nového. Bezpečnostní zásady stanovujeme my, stejně jako omezený okruh informací, které se mohou sdělovat. Proč bychom měli vystavovat i příbuzné zbytečnému riziku, že se stanou objektem zájmu bezohledných darebáků?“ Osobní setkání s blízkými není nadosmrti vyloučeno, ale pokud k němu dojde, probíhá konspirativně. Na „neutrální“ půdě, v režimu určeném policií.Jako ve filmu? Až když je zle...NOS A RTY jsou změněny. Nos je ztenčen, rty jsou plnější. V této fázi už obličej dostává nový výraz a identifikace svědkyně začíná být obtížnější.VLASY A OČI v jiné barvě. Účes je vzdušnější. Oči jsou změněny kontaktními čočkami. Proměna je dokonána.OPERACE OČNÍCH VÍČEK a vyhlazení okolí očí je prvním zákrokem plastického chirurga. Operace se provádějí postupně, aby organismus nadměrně nezatěžovaly.