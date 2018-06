Změň morálku, radí „starému mládenci“ Marešovi psycholog

Odborník "Chce to změnu v morálce," radí Leoši Marešovi psycholog Jeroným Klimeš

Změnit se od základů je pro veřejně známé osobnosti hodně problematické. A i když spolu slavné páry vychovávají děti, nikdy to nemůže být jistota, která by partnery stmelovala.

"Tito lidé mají charakter ohromnosti. On za tu ženu může najít rychle náhradu a obávám se, že děti nebudou tak velké lepidlo, aby ho donutily změnit postoj. Podobní lidé udělají takových karambolů pět za sebou a z pěti je výsledek horší, než kdyby zůstali s tou první ženou. Rozum pak dostanou většinou kolem padesátky," soudí Klimeš.

Vstupními informacemi pro odborníka na vztahy byl fakt, že je Marešovi 33 let, jeho ženě o rok víc a že spolu žijí už déle než deset let, přičemž stačili zplodit dvě děti, čtyřletého Jakuba a osmiměsíčního Matěje.

"Mareš je Mareš, to znamená celebrita, samá ženská, věrnost v tomto případě bývá nulová hodnota. To znamená, že tenhle vztah bude hodně definovaný mileneckou dynamikou a vzhledem k věku obou partnerů to nezapadá do žádné krize. Ani do té devítileté, pětileté či dvouleté. Jsou tam dvě děti, to starší už bude fungovat, v tom bude tedy nějaká ta interní dynamika, do které z těch vnějších ukazatelů není moc vidět," vysvětluje.

"Někdy je to jasné, třeba když pětačtyřicetiletý chlap vyvádí s milenkou, tak víme, že řádí nějaká krize středního věku, ale ve třiatřiceti žádná krize středního věku být nemůže."

Podle Klimeše tedy vše nasvědčuje tomu, že zásadním problémem budou Marešovy zálety, které on sám stále vyvrací. "To druhé dítě předpokládá větší investici do rodinného života, vztah není teď moc o sexu a než aby dotyčný doma pomáhal, raději si užívá. Tuším, že problém bude skutečně v tom, že Mareš není ochoten se pustit svého staromládeneckého života. Žena naopak potřebuje pomoc a oporou jí asi nebude, takže je tam tenze, dusno, které končí rozvodem," dodává odborník na partnerské vztahy, psycholog Jeroným Klimeš.

Rozcházíme se, oznámil Mareš

VIDEO: Rozcházíme se, přiznal Leoš Mareš krach manželství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Moderátor Leoš Mareš promluvil o rozchodu s manželkou Monikou ve středu. Uvedl, že žádost o rozvod zatím nepodali.

"Se ženou jsme se dohodli, že se teď rozejdeme, žádost o rozvod nepodáváme, ale je pravda, že to zkusíme bez sebe. Chci, aby co nejmíň byly zasaženy děti, ráno jsem v rádiu, odpoledne se o ně budu starat, kdykoliv budu moct," přiznal známý moderátor. - více čtěte zde