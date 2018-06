Zloději zkazili moderátorce dovolenou

"Před odjezdem za maminkou mě na cestě z banky přepadla čtyřčlenná parta zlodějů. Jeden z nich mi zablokoval cestu a druhý vytrhnul kabelku. Vytáhla jsem spray s pepřem, ale nestačila jsem jej použít. Další dva totiž přiskočili zezadu, sebrali mi nákupní tašky, ukradli mi videokameru, řetízek i náramek.”

“Chtěli mi servat i oblečení, ale to se jim nepovedlo, protože jsem se s nimi začala rvát. Jeden z nich nakonec vytáhl nůž a když jsem volala o pomoc, všichni utekli," prozradila Nancy Johanessová roztřeseným hlasem.

Moderátorka zůstala uprostřed Windhoeku bez peněz i dokladů. V cestě za svou rodinou nemohla pokračovat a na letenku do Prahy se jí složili přátelé, kteří žijí v hlavním městě.

"K mamince jsem se strašně těšila. Měla jsem pro ni i pro bratry nakoupené dárky. Vezla jsem videokazety ze svými pořady, fotografie, a všechno bylo najednou pryč. Asi se mi potvrdilo, že pokud se člověk na něco moc těší, tak se to pokazí," řekla zklamaně moderátorka.

Před časem Nancy přemýšlela, kde se po skončení vysoké školy usadí natrvalo. Uvažovala i o návratu domů. Dnes však rozhodným hlasem říká, že do Namibie se už nikdy nevrátí.

"Sama už do Namibie nikdy nepoletím. Se svým přítelem určitě později maminku navštívíme. Po tomto zážitku už tam ale určitě žít nechci. Další šok jsem totiž zažila na policii, která ani neměla zájem mně pomoci. Naštěstí mě jeden z důstojníků pomohl získat nové doklady. Bez něj bych ještě teď byla v Africe," usmála se hořce Nancy.

Po nepříjemném zážitku v rodné zemi čeká moderátorku i další nepříjemná událost. Zanedlouho totiž natrvalo zmizí z obrazovky. Televizní Snídaně dostane novou podobu a bude ji uvádět pouze jeden moderátor. Časově náročný pořad by Nancy nezvládla.

"Pracovala jsem v televizi jen na poloviční úvazek. Už to mi dělalo při studiu vysoké školy problémy. Teď bych musela vysílání věnovat víc času a už by to nešlo. V budoucnu bych se ale do televize chtěla zase vrátit," svěřila se Nancy.