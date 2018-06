Zloděj načal láhev rumu ještě v obchodě

Ten neodolal své žízni - v obchodním domě Carrefour se pokusil ukrást láhev whisky Jim Beam v hodnotě 399 Kč. Místní detektivové však byli ve střehu. Pijan byl při krádeži přistižen a vzápětí skončil v rukou brněnské městské policie.



Notorik Bohuslav dostal pokutu tisíc korun a nenačatá láhev putovala zpět do prodejny. Touha po alkoholu však zřejmě byla silnější, než strach ze zákona. O tři hodiny později se totiž žíznící Bohuslav přesunul do obchodního domu Tesco.



Tady už nechtěl riskovat, že bude opětovně dopaden a pokutován, aniž by se dočkal tvrdého pití. A tak přikročil k ráznému činu! V oddělení s alkoholem si vybral láhev rumu, bleskurychle ji otevřel a třetinu obsahu naráz vypil!



Opilec však měl nakonec i tady smůlu. Zaměstnanci obchodního domu jej zase zadrželi a předali povolaným strážníkům. Městští policisté řešili setkání se starou známou firmou důraznou domluvou a udílením další tisícové pokuty.



Chuť na alkohol se Bohuslavovi skutečně prodražila. Za necelý půllitr tuzemského rumu zaplatil rovné dva tisíce. To je pro srovnání cena, za kterou se na aukcích běžně draží ´sedmičky´ špičkových ročníkových vín.