Zlínští speleologové hledali Měsíční šachtu

"Po jeskyni, kterou náhodou objevil v roce 1944 partyzán Antonín Horák, jsme pátrali pod Kráĺovou hoĺou. Prolezli jsme několik skalních měst, ale bez úspěchu," řekl jeden z hledačů, Martin Lavay.Horák musel po válce emigrovat do USA, kde také zemřel. Zbyl po něm jen neúplný deník. "Při desetiletém pátrání jsem se snažil pospojovat údaje z deníku s archivními materiály o Slovenském národním povstání, ve kterém Horák bojoval. I přes neúspěch expedice si myslím, že jeskyně ve tvaru půlměsíce existuje," uvedl Lavay.Objev neobvyklé skalní dutiny podle něho nevylučují ani místní znalci, což potvrdil náčelník horské služby z Pustého Pole Marián Oberhauser. Ten tvrdí, že Měsíční šachta se klidně může nacházet v doposud neprobádaných chodbách v jeskyni Mrtvých netopýrů, ale i pod Kráĺovou hoĺou, která je dutinami "provrtána jako ementál".Rovněž starosta Telgártu Martin Mekel má za to, že v oblasti pátrání zlínské expedice je hodně neprobádaných míst, třeba pod místem zvaným Potoky, dodal Lavay."Málokdo ví, že je Kráĺova hoĺa jedním velkým nalezištěm uranu. O Měsíční šachtě tak mohou příznivci sci-fi básnit jako o startovací rampě pro UFO na jaderný pohon. Střízlivější lidé se pak na ni těší jako na přírodní kuriozitu světového významu," uzavřel hledač jeskyně Lavay. Do slovenských hor se chce letos ještě určitě vrátit.