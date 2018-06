Zlínská školka přenáší obraz hrajících si dětí rodičům

Přístup na Internet si pořídilo všech 12 rodičů. "Více o to stáli kupodivu tatínkové, kteří asi nemají na své potomky tolik času," podotkla ředitelka. Dodala, že měsíční poplatek za

umístění dítěte v tomto soukromém zařízení je 2700 korun. "Děti k nám vodí nejen podnikatelé, ale také osamělé matky, které nechtějí přijít o zaměstnání. Mohou je totiž u nás nechat též přes noc, případně ve dnech volna. Zatím to však využili rodiče jen jednou," upřesnila Stašková.

Dvakrát týdně se ve školce učí chlapci a děvčata ve věku od dvou a půl roku anglicky, jednou týdně navštěvují výtvarný kroužek nebo se učí hrát na flétnu.

Učitelky si na práci pod stálým dohledem kamer zvykají postupně. "Naše děvčata si musela zvykat a stále je to pro nás všechny podivný pocit," dodala Stašková. I přes to chtějí v mateřské škole umístit další dvě kamery do jídelny a zahrady.