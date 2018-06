Zlaté glóby: šokem večera byla barevná Helena Bonham Carterová

Královna z Alenky v říši divů Helena Bonham Carterová je známá svými módními výstřelky a odporem k pompézním akcím jako je právě předávání cen.

Letošní Zlaté glóby proto pojala po svém. Přišla v barevných šatech od Vivienne Westwoodové, s účesem a la ptačí hnízdo a na nohou měla jednu botu červenou a druhou zelenou.

"Já chci být já. Nebaví mě trávit hodiny před zrcadlem. Je to únavné a zbytečné, nesmyslná ztráta času," řekla ke svému stylu čtyřiačtyřicetiletá herečka.

Naopak nejvíc si na vzhledu daly záležet herečky, které mají za sebou rozpad vztahu. Zazářila Eva Longoria, Sandra Bullocková i Scarlett Johanssonová.

Eva Longoria se v černých šatech s hlubokým dekoltem a odhalenými zády ukázala na červeném koberci sama. Na Zlaté glóby ji ale doprovázela kamarádka.

Scarlette Johansonovou doprovodil muž, který je prý jen blízký kamarád. Sandra Bullocková, která byla v husté ofině téměř k nepoznání, přišla úplně sama.

Scarlett Johanssonová s kamarádem Sandra Bullocková

S manželem se rozvádí i zpěvačka Christina Aguilera. Na Zlaté glóby ji už ale doprovázel nový přítel Matt Rutler, kterého poznala při natáčení nového muzikálu Varieté. Ten jí taky vynesl nominaci na Zlatý glóbus za nejlepší filmovou píseň. Cenu ale získala píseň You Haven't Seen The Last Of Me, kterou v muzikálu zpívá Cher.

Christina Aguilera s novým přítelem Mattem Rutlerem

Na červeném koberci se ukázal i Michael Douglas, který se úspěšně zotavuje z rakoviny. Jeho žena Catherine Zeta-Jonesová vedle něj zářila štěstím. "Nevypadá mnohem lépe?" ptala se novinářů a fotografů.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová

Sám Douglas byl v dobré náladě. A když vystoupil na pódium, aby předal cenu pro nejlepší film, publikum tleskalo vestoje.