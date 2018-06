Zlaté děti už jsou dospělé

Golden Kids - Helena Vondráčková, Václav Neckář a Marta Kubišová na koncertě v Praze 11. prosince 2001

Marta Kubišová nechce o nějakém oficiálním mejdanu ke svým kulatinám ani slyšet. Čas jejích narozenin je pro ni příliš spojen se svátky mrtvých - Dušičkami, a tak žádné ejchuchů nechystá. Navíc má v Divadle Ungelt tolik práce, že si nemůže dovolit proflámovat noc. Připustila jen, že se pokusí prožít své jubileum jako zvíře, tedy v nečinnosti, dobrou večeří, při níž nesmí chybět zmrzlina, a snad návštěvou divadla s dcerou. Tentokrát se prý půjde dívat, jak někdo jiný na jevišti dře.Letošní podzim je pro ni smutný i tím, že jí před pár týdny ubyl jeden zásadní kamarád. Její pes azavak Django se dožil zasloužilého věku, skončil však pod koly auta. "Všichni správní chovatelé si z nás dělali legraci, protože to byl pes opravdu abnormálních rozměrů. Říkali, že je to sumo azavak. Nedávno jsem mu pořídila kamarádku, štěně azavaka, tentokrát fenku, takže když už jsem se musela rozloučit s ním, mám hned dalšího člena rodiny," řekla tiskové agentuře Korzo.Oficiální oslava Neckářových narozenin se bude konat v Říčanech v kinosále a pogratulovat mu přijde spusta přátel. Ti, kteří jsou právě pracovně či dovolenkově jinde, ho pozdraví alespoň prostřednictvím videonahrávky.Všichni jistě ocení, že začal intenzívně pracovat na svém zhubnutí pod vedením Vítka Chaloupky.Neckářova snaha o zhubnutí je víceméně známa, téměř nikdo však neví, že se věnuje charitativní činnosti. Agentuře Korzo se podařilo zjistit i přes jeho neochotu dávat takové věci na mediální trh, že už sedm let podporuje spolu se svým bratrem Janem Diagnostický ústav v Neveklově Tloskově na Benešovsku. V říjnu tady spolu s pacienty Václav a Jan Neckářové pokřtili už čtvrté CD místní kapely Kabrňáci, lidí s trvalým postižením, kteří z nejrůznějších zdravotních důvodů už jiné prostředí než to ústavní nepoznají.Vzhledem ke svému pobytu na Kanárských ostrovech pozdraví prostřednictvím videozáznamu svého kolegu třetí zlaté dítě, Helena Vondráčková, která si rozhodně na nedostatek úspěchů nemůže stěžovat. Její hvězda září na českém pop nebi už několik desítek let a vypadá to, že jen tak nezhasne. Na dobu společného působení s Vaškem Neckářem i s Martou Kubišovou si ráda vzpomíná, přestože jejich cesty se rozešly.