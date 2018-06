Zlata Adamovská zahání splíny relaxem v lázních

"Nádherné prostředí, skvělý personál. Naprosto mě překvapil profesionální, a přitom milý a pozorný přístup všech, kteří se o hosty v lázních starají. A nemyslím, že by to byla v mém případě výjimečná zkušenost. Ani se nedivím, že tam nebyly ani v tomhle počasí lázeňské domy opuštěné, bez hostů. Aniž bych se chtěla chválou lázním odvděčit, určitě to doporučuji každému, kdo si chce pořádně odpočinout a dát tělu, co potřebuje pro nutnou regeneraci."

Adamovská využila příležitosti pro relax opravdu vrchovatě. Denně podstoupila několik masáží, zdravotních procedur a strávila příjemné chvíle v wellness centru. "Od srpna jsem se prakticky nezastavila. Byla jsem naprosto vytížená jak v divadle, tak při natáčení nové řady Ordinace. Do toho dabing, zájezdy a samozřejmě i práce doma. To za mě nikdo neudělá," vysvětluje.

Ten hlavní důvod, kvůli kterému mohla také chtít vypnout, je krach jejího dlouholetého manželství s publicistou a politikem Radkem Johnem, který dokázal sedm let tajit nemanželskou dceru. "Když už člověk vyleze do společnosti, tak musí být zábavný, tohle byla nadsázka. Koho by zajímaly nějaké moje starosti?" zůstává nad věcí.

V nedávném rozhovoru pro Magazín MF DNES či pořad Fakta na Primě ale otevřeně promluvila o všem, co ji v posledních týdnech potkalo. Lehké to pro ni nebylo, ale oklepala se.

VIDEO: John měl poměr s Wolfovou, řekla otevřeně Adamovská

"Neměla jsem šanci to skončit dřív, spíš mě mrzí, že jsem neprohlídla, že mi můj muž tak dlouho lhal. Že nedokázal najít tu odvahu a neřekl mi to, kdy k té situaci došlo, kdy se ještě dala řešit," krčí zoufale rameny Adamovská (viz předchozí článek o otevřené zpovědi).

"Ve snaze neublížit ublížil samozřejmě, možná o něco víc, než kdyby to řekl před těmi osmi devíti lety. Podle toho, co vím, si troufám říct, že to bylo spíš sobecké, že nechtěl přijít o požitky z obou stran," dodala.