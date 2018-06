Zlata Adamovská: už není holka z baru

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Vsadím se, že Annu Polívkovou hrozně štve, když se říká, že je šarmantní jako tatínek. Takže já to neřeknu. Podle mě je Anna Polívková hezká a talentovaná a sympaticky jiná. Proto moc nechápu, co dělá v Ordinaci, kde bude hrát seriózní paní doktorku. Řekněme to třeba tak, že seriálů už je u nás moc a herců začíná být málo. Anna je správný typ pro vrstvení oblečení. Bílá košile, vesta a sako jsou pro tento styl jako dělané. Červené punčocháče a korálky se hezky vyvažují.

Ivana Jirešová si vypůjčila klasické detaily country stylu, jako je kostkovaná košile nebo džínovina. Moderního vzhledu docílila tím, že si neobula "koně", ale dívčí balerínky. Modýlek by to byl pěkný, ale na trošku plnější postavě. Ty šaty na Ivaně prostě nějak podivně visí.

Víte co je na Zlatě Adamovské nejobdivuhodnější? Že je úplně jedno, kolik jí je let. Vypadá pořád jako tenkrát v Páteru Knoxovi. Ještě teď mě nepřestává fascinovat její světácké pokuřování u sklenky s detektivem. Už ale dávno není holka z baru, ale krásná dáma. A má všechno, co má pravá lady mít: krásné šaty, sáčko pro chladnější večer, elegantní obuv, zajímavý šperk a skvělý účes.

