Adamovská: Zamilovat se v padesáti je úplně stejné jako ve dvaceti

Přestože se Adamovská se Štěpánkem znají už dlouho, až nedávno zjistili, že jsou jeden pro druhého stvořeni.

"Známe se léta. Potkali jsme se párkrát při natáčení, poprvé možná před dvaceti, třiceti lety. Nevím přesně, byl to jen jeden z mnoha kolegů. Blíže jsme se poznali až při natáčení seriálu Ordinace," řekla herečka pro čtvrteční vydání Magazínu DNES.

Nikdy ji však nenapadlo, že právě tento kolega sehraje v jejím životě tak důležitou roli.

"Prostě to byl jeden z mnoha kolegů. Pěknej kluk, to ano. Ale že bych nějak při pohledu na něj měla záchvěvy ve své duši, to ne," vysvětluje.

Teď je všechno jinak. Jsou manželé, společně cestují. Mají za sebou například výlet do Panamy, kde létali na lanech v korunách stromů a jezdili na raftech. Pokud by někdo do této noblesní herečky neřekl, že má ráda adrenalinové zážitky, hodně by se mýlil. Tvrdí, že je zvídavá a chce toho ještě hodně stihnout.

Tedy dobrá zpráva pro všechny ve věku kolem padesátky, kteří prošli nějakým životním zklamáním a mají pocit, že je už nic zajímavého v životě nečeká. Zlata Adamovská říká, že zamilovat se v padesáti je úplně stejné jako ve dvaceti.

"Rozbuší se vám srdce a chcete s tím druhým trávit co nejvíce času. Řekla bych, že je to stejné," dodala herečka.