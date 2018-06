Tajná herecká svatba: Zlata Adamovská a Petr Štěpánek se vzali

Herecká dvojice se sblížila během natáčení nováckého seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ukazovali se spolu na veřejnosti, ale svůj vztah nikdy nekomentovali. Svatbu potvrdil ředitel divadla Ungelt Milan Hein.

"Ano, mohu to potvrdit. Byl jsem mezi pozvanými, byť jsem se musel z obřadu omluvit. Nicméně je to tak, místo vám ovšem prozradit nemůžu, to mi nepřísluší," řekl pro portál Prásk!

Adamovská je známá televizní a divadelní herečka. Popularitu získala rolí Elišky v seriálu Sanitka. Je také hlasem Meryl Streepové a namluvila téměř všechny filmy s touto herečkou.

Zlata Adamovská byla dvakrát vdaná. Její první manželství s hudebníkem a skladatelem Vadimem Petrovem se rozpadlo už v jejích 23 letech. S druhým manželem Radkem Johnem se po 26 letech v roce 2010 rozvedli. Mají spolu dvě děti, Barbaru a Petra.

Zlata Adamovská a Radek John (2009) Režisérka Vlasta Janečková se svým manželem Petrem Štěpánkem na snímku z listopadu 2002

Petr Štěpánek pochází z herecké rodiny. Hercem byl jeho otec Zdeněk, bratr Martin a herečkou je také jeho sestra Jana. Další sestra Kristýna Taberyová je režisérkou. Štěpánek je známý jako princ Jiřík z pohádky Zlatovláska. Také je dabingovým hercem.

Štěpánek byl ženatý dvakrát. Jeho první manželkou byla herečka Regina Rázlová. Během natáčení Zlatovlásky se zamiloval do scenáristky a režisérky Vlasty Janečkové, která zemřela v únoru 2012 (více zde).