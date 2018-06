Dva porody a nehoda, shrnují osudové chvíle Adamovská a Štěpánek

"Čas si nemůžete koupit, nemůžu si stoupnout do fronty a jen tak si ho vzít. Čas se pro mě stává stále vzácnější veličinou," řekla na kameru iDNES.cz Zlata Adamovská, jež spolu s manželem Petrem Štěpánkem zavítala na otevření nového hodinářství v centru Prahy.

"Můj čas je jen můj čas, je omezený a nevím, jestli neskončí zítra, nebo tady budu ještě třicet let, takže se snažím se svými minutami nakládat rozumně, abych je neprobendila."

"U mě je to dokonce tak, že si říkám: 'Kéž bych toho času měl víc'," doplňuje herečku její manžel Petr Štěpánek.

Oba přiznali, že v životě zažili mnoho chvil, kdy čas chtěli naopak zastavit. Každému se vybavil jiný osudový okamžik.

"Pro mě bylo hodně důležité narození mých dvou dětí. Když je vyndali a ukázali mi je, to je něco, na co nejde zapomenout. To je největší zážitek, který může ženskou potkat," míní Adamovská.

"Když člověk bourá, najednou se ten čas zpomalí. Vy víte, že čas se nedá zpomalit, ale vnímání té situace, je takové, že najednou máte pocit, že se to odehrává během minut, a jsou to jenom vteřiny," zavzpomínal na těžké chvíle Štěpánek.

Herecký manželský pár tráví mnoho času i na společných projektech. V jejich případě jsou to především představení v Divadle Unglet, vedle toho i seriál Ordinace v růžové zahradě 2. Soukromí od práce ale umí striktně oddělovat.

"Práci jsem věnovala hodně času, dělala jsem to celý život a vyplatilo se mi to. Hraju v Divadle Ungelt, dokonce i s Petrem, máme teď po premiéře napínavého thrilleru, jmenuje se V lese černém hlubokém, a v létě budeme ten čas trávit na letní scéně Ungeltu v komedii Sklenice vody, a zase spolu," shrnuje Zlata Adamovská.

"Jsme profesionálové. A profesionál se pozná podle toho, že je rád, když se potká s profesionálem. A teď mluvím o tom, že tam soukromí nepatří. To je prostě práce. A to, že nás to baví, a že člověk neháže flintu do žita, že nechce sedět někde na zápraží a točit mlejnek, tak to je ten čas, který my chceme naplnit," uzavírá hereččin manžel a kolega v jedné osobě Petr Štěpánek.