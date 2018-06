Na svůj věk nevypadají. Adamovská i Barbie slaví 55. narozeniny

0:01 , aktualizováno 0:01

Co mají společného herečka a dabérka Zlata Adamovská a kultovní panenka Barbie? Obě dvě slaví narozeniny ve stejný den, 9. března 1959 a jen málokdo by jim hádal 55 let.