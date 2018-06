Zkuste přibrat!

Přibrat kilogram na váze, to je ve skutečnosti raubířina. Spravit se za tři dny o tři kilogramy? To snad ani nejde. K prvnímu kilu vede cesta takto: prostě se najíte jako normálně, a pak do sebe ještě obrátíte rybí polévku s osmaženou žemlí, patnáct deka smaženého kapra a půl kila bramborového salátu, devět kousků sladkého cukroví, tři rumové koule, kousek vánočky a štrůdlu, čokoládu, dva chlebíčky s uherákem, trochu slaných oříšků. Taková porce se musí spláchnout sladkým aperitivem, půllitrem piva, litrem vína, vídeňskou kávou a štamprličkou likéru baileys, tak do sebe vpravíte potřebných 27 000 kJ. Ne že by se to nedalo sníst a vypít, ale už představa, jak by se všechno to jídlo a pití vršilo třeba ve kbelíku, nedělá dobře. Kdybyste toužili po druhém kile, tak na to dejte: kilovou husu s deseti knedlíky a se zelím, tři piva, mazanec a kousek dortu. Má cenu mluvit o třetím kilogramu? Ještě horší je ale kilo shodit. Tak si třeba sednete ke stolu a jen tak zobete. Dáte si kousek klasického dortu, kousek odlehčeného dortu, větrník, želatinovou bábovičku, mazanec, vánočku, litr sladké limonády, půllitr tmavého piva, dvě deci džusu, červené s dietní colou a bílé s vodou. Přiberete půl kila. Když to chcete shodit, znamená to tři hodiny chůze, hodinu fotbalu, hodinu cvičení nebo sexu, hodinu jízdy na kole, hodinu tance, hodinu na běžkách a hodinu plavání. K tomu, abyste anulovali třeba takové silvestrovské zobání a popíjení (protože alkohol je kalorická bomba - jeden jeho gram rovná se zhruba třiceti kJ), museli byste pak minimálně protancovat s partnerem noc. Hrůza, co? Možná proto o Vánocích tolik lidí přibere. Přejí se skoro každý, ale na váze se to projeví zpravidla u těch, které už obezita souží, protože projednou obžerství nevadí. Ovšem lidé, kteří bojují s nadbytečnými kilogramy a celý život se trápí dietami, většinou po těchto lukulských hodech propadají panice, že zase selhali ve své dietě. A tak jí víc, než je zdrávo proto, aby nabrali sílu na další hubnutí. Tak to s nimi jde dokola. Ti, kteří nemají problémy s nadváhou a přeženou to jídlem, to mají snazší v tom, že se den po svém obžerství necítí dobře. Omezí proto spontánně, aniž by o tom přemýšleli, příjem potravy, a energetická rovnováha i váha jsou zachovány. I tak je dobré si rozmyslet, zda si chcete během Vánoc udržet svoji váhu, či zda si povolíte něco málo přibrat. Dřina je obojí.Jak přibrat první kilo?Na to je třeba spořádat hodně jídla. Například tolik, že bychom na Štědrý večer k normální večeři přidali ještě následující porci. Uvedená jídla jsou připravovaná tak, aby obsahovala co nejvíce kalorií. A je třeba si dopřát velké porce.A třetí?K večeři menu od McDonalda, u televize spořádáme bonboniéru, sušenky a oříšky a završíme to dvěma chlebíčky a popíjíme vodku s džusem. Jen tak pro srovnání -místo toho bychom ve stejné energetické hodnotě mohli spořádat také téměř 130 zeleninových talířů. To už by se nám asi nepodařilo.