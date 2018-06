Zkušební let

Tři ježibaby pajdaly na kopec Plešivec. Jedna ošklivější než druhá. "Už to není jako za mlada," lapala po dechu bába s koštětem. "Za mlada jsme lítaly jak vítr," huhlala druhá. "To jsme byly na kopci našup." "A ještě jsme si při tom pískaly," posadila se do mechu třetí. "Ale to už není pravda. Jindá není teďka. Teď je všecko pryč." Ježibaby vybelhaly na Plešivec a musely se zase posadit. "Jestlipak nás to koště všecky unese," skuhrala nejkřivější. "O to neměj starost," křenila se druhá. "Spíš mám strach, jestli jsme nezapomněly lítat. "Já už zapomněla všecko. Nevím ani, jak se jmenuju. Holky,nevíte,jak se jmenuju?" "Dej nám pokoj, tohle na nás nemůžeš chtít," bránila se ta s koštětem. "Máme svých starostí víc než bradavic a já jsem ráda, že lezu." "Tak, tak," šklebila se třetí. "Já ani nevím, na co je tohle," ukázala křivým prstem na koště. "To je odjaktěživa na lítání," vysvětlovala první bába. "Jo tak," třásla drdolem druhá, "a já pořád,proč se drápem na ten vršek." "Tady jsme přece za mlada lítaly," skuhrala ta s koštětem. "Dej pokoj," divila se bezzubá bába. "Tak to musíme prubnout." Nasedla na koště,rozběhla se a padla na záda, jen to zapraštělo. "Nemůžu si vzpomenout na tu lítací průpovídku," huhlala ze země. Druhá nasedla, rozběhla se a bác! Ležela na břiše jak borová kůra a brblala: "Ba, ba, taky jsem na všecko zapomněla." Pak nasedla třetí, rozběhla se a bum! Rána jak z děla, bába padla na hlavu a skuhrala: "Holky, už se mi rozsvítilo! Nasedat!" Ježibaby nasedly na koště a ta ‚bum do hlavy' čarovala a brblala: "Plešivec je babí hora, černá zdola, černá shora, čáry máry, koště z proutí, žádnou bábu nezarmoutí! Vytrhne si pačesy, rozletí se nad lesy!" A frrr! Tři ježibaby na koštěti plachtily z kopce. Kroužily nad lesem a ta bouchlá povídá: "Já jsem Křížalka, za mnou dřepí Šouralka a za ní Couralka."