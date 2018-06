Jsem démonicky svůdná žena, říká další živoucí Barbie z Ukrajiny

Lolita má něco, co jí její předchůdkyně Valeria Lukjanovová a Alina Kovalevskaja (více o nich zde), mohou závidět. Její pas má v obvodu jen 51 centimetrů. Vizáž prý získala přirozeně, neprodělala plastiku, nedrží dietu a snímky, které pořizuje její matka, nejsou upraveny v grafickém editoru.

„Myslím, že jsem té image dosáhla lépe než kdokoli jiný. Jsem absolutně démonicky svůdná žena. Ani jsem dodneška neslyšela o Valerii Lukjanovové,“ prohlašuje dívka.

Studentka střední školy pochází z Kyjeva, ale nyní dočasně žije v Turkmenistánu. Denně prý musí odrážet davy mužů, kteří jí neustále nadbíhají.

„Všem klukům v naší škole se moc líbím, ale mně se nelíbí nikdo z nich. Nejsou pro mě dost dobří a jsou nezralí,“ říká Lolita, která se chce stát psycholožkou.

Ani její velké poprsí není dílem plastických chirurgů. Dívka k jeho zvýraznění používá push-up podprsenku.

„Začala jsem se tak oblékat, protože chci vypadat dobře. Myslím si, že všechny ženy by měly být udržované a bezchybné. Pokud dívka nemá krásné oči, pak by měla nosit kontaktní čočky, aby to vyřešila. Když má křivý nos, pak musí něco dělat, ať už pomocí plastické chirurgie, nebo ne," cituje Ukrajinku list Daily Mail.