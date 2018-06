Životní náhody a zákonitosti Pavla Tigrida

PAVEL TIGRID • Odkud jsem

Narodil jsem se 27. října 1917 v Praze, naše rodina bydlela na Žižkově. Ale rodově jsme patřili do Semil - Schönfeldovi v tom městě kdysi vařili pivo. • Čím vším jsem byl

Vším možným. Studentem, skladníkem, číšníkem, rozhlasovým hlasatelem, redaktorem, šéfredaktorem (ve své době nejmladším v Praze), vládním úředníkem, zase číšníkem, opět redaktorem, publicistou, vydavatelem, poradcem prezidenta, ministrem kultury, důchodcem. • Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Myslím, že jedním z mých opravdových úspěchů bylo to, že jsem hned po válce spolu se svým přítelem Ivem Ducháčkem, který později pod jménem Čermák provázel americkým kontinentem posluchače Hlasu Ameriky, založil časopis Obzory. Měl náklad sto tisíc výtisků a udržoval se velmi dlouho jako jediný z týdeníků skutečně opozičních. A v soukromém životě? Kdyby tuhle otázku teď slyšela moje žena, asi by řekla, že to, že jsme v emigraci neseděli na plotě.

Že jsme se k té zemi, která nás přijala jako emigranty - ať to byla Amerika nebo Francie postavili čelem, a nikoli zadkem. • Můj nejbližší velký úkol

Umřít tak, abych nebyl své rodině na přítěž. Takový smutný, že jo? Ba ne, není to smutný.