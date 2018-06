Život Liz Taylorové je poutavější než film

Ovšem také představitelka Kleopatry a držitelka Oscarů za filmy Butterfield 8 a Kdo se bojí Virginie Woolfové. "Vím, jaké to je, být mrtvá. To nemůžete dýchat a vidíte před sebou tunel s bílým světlem na jeho konci," řekla letos sedmdesátiletá herečka nedávno v rozhovoru pro CNN. "Chápu, že to zní nevěrohodně, ale mně se dodneška tají dech, když o tom mluvím. Skutečně jsem několikrát umřela, proto si cením každého dne svého života. Obrovský význam pro mě mají květiny, rozličné chutě a vůně."

Vyrovnaně Taylorová mluví o těžké operaci, které se podrobila v roce 1997, kdy jí lékaři zjistili nádor na mozku. "Miliónkrát se mluvilo o mých plastických operacích obličeje. Uspokojilo mě, když mi před operací zcela oholili hlavu a já jsem mohla říci: Podívejte se, nemám žádné jizvy po plastice."

Údajně je Elizabeth Taylorová nyní na měsíční dovolené v Karibiku a očekává se, že se vrátí nejméně o dvacet let mladší. Prý odcestovala do Dominikánské republiky, aby podstoupila léčbu založenou na využití buněk lidských embryí. V Americe je tato léčba zakázána, ale lékaři v Karibiku už takto experimentují celá léta. Během léčby prý Liz pobývá na luxusní jachtě zakotvené u Santo Dominga.

Letos v květnu Taylorová doma nešťastně upadla a dostávala injekce proti bolestem.