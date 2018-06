Těhotná žena byla převezena ze svého vesnického bydliště do okresní nemocnice se silným krvácením. Lékaři byli nuceni přikročit k císařskému řezu. Protože předčasně narozené dítě nevykazovalo viditelné známky života, nechali je odvézt do márnice a svou pozornost soustředili na matku, která byla ve velmi těžkém stavu.



Když se však měla dalšího dne uskutečnit pitva novorozeněte, čekal lékaře šok - dítě ještě stále žilo. Na všechna resuscitační opatření však už bylo pozdě. Děcko zakrátko v boji o život podlehlo.



Nemocnice chtěla případ zamlčet. Novináře, kteří se o tragédii dozvěděli, její vedení dokonce žádalo, aby zprávu dále nešířili. Nyní ovšem budou lékaři muset vysvětlovat před soudem své zanedbání, které je i na nevalné poměry ruského zdravotnictví doslova do nebe volající.