Živá Barbie dala dceři k sedmým narozeninám poukaz na zvětšení prsou

Burgeová utratila za vlastní plastické operace v přepočtu už 13,5 milionu korun. Teď začala investovat do své dcerky. Koupila jí poukaz v hodnotě 162 tisíc korun na zvětšení prsou.

Plastikami posedlá matka tvrdí, že si to její dcera přála. "Prosila mě o plastiku prsou, tak jsem jí dala poukaz. Bude si je moci nechat zvětšit v šestnácti, tehdy je to legální. Pokud jí vyrostou do té doby velká prsa, může si nechat předělat něco jiného," řekla časopisu Closer Burgeová.

Kromě bizarního dárku uspořádala pro svou holčičku a jejích sedm kamarádek zvláštní narozeninovou oslavu, kde dívky místo hraní podstoupily zkrášlovací kúru od manikúry, přes líčení, po prodloužení vlasů.

Vše se odehrálo v růžovém autobuse, který by jim sama Barbie mohla závidět. Holčičky v botách na podpatku popíjely dětské šampaňské a jedly speciálně připravený dort, za který Burgeová zaplatila v přepočtu 7 tisíc korun.

"Poppy nezajímají skákací hrady či běhání po zahradě, tak jsem jí připravila něco trochu dospělejšího. Dívky milují, když jsou na ně upřeny zraky a pózovaly a špulily se do fotoaparátů," popsala Burgeová.

Kromě poukazu na plastiku dostala malá Poppy počítač, prsten s růžovým křišťálem a poukaz na dovolenou v lázních. "Když jsem to všechno dostala, splnily se mi sny. Všechny kamarádky žárlí. Už se nemůžu dočkat, až budu mít velká prsa jako máma. Jsou krásná," řekla Poppy.

Sarah Burgeová

Burgeová má ještě pětadvacetiletou dceru Charlotte, sedmnáctiletou Hannah a stejně starou nevlastní dceru Jazzy. Ty všechny už podstoupily botox a plánují další operace.

Jejich matka si k jednapadesátým narozeninám prý nadělí facelift, implantáty do hýždí a liposukci. To vše prý nahraje na video a pustí to malé Poppy.

"Chci, aby viděla, co ji čeká. Štve mě, když cizí lidé říkají, že jsem špatná matka, protože myslím, že jí nijak neubližuji, když jí dám tento dárek. Holčičky už nechtějí Sněhurku nebo Popelku. Chtějí být slavné jako Lady Gaga. Jen pomáhám plnit sny," dodala živá Barbie.