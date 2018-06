Živá Barbie chce další zvětšení prsou přes varování, že mohou explodovat

Za prsní implantáty už Bennettová utratila v přepočtu jeden milion korun. Plastiku prsou podstoupila pětkrát. Ani to jí ale nestačí a žádá lékaře o další zvětšení. Ti to odmítají, protože kůže kolem implantátů slábne a oni varují, že by to mohlo její hrudník roztrhat.

Bennettová navíc měla už dvakrát v hrudi nezhoubný nádor. „Blondie to ještě neví, ale její tělo už implantáty odmítá. Má symmastii (kůže mezi prsy nepřiléhá - pozn. red.) a oslabení kůže. Není to dobré,“ řekl plastický chirurg Terry Dubrow a další zvětšení poprsí zamítl.

Bennettová si lékaře vyslechla, ale nijak ji to od dalšího zvětšování neodradilo. Hledá nyní chirurga, který zákrok neodmítne.

Být živoucí panenkou ji slušně živí a své fanoušky nechce omrzet. „Nepracuji, ale mám fanoušky, kteří platí můj životní styl,“ prozradila. A je to drahý styl. Kromě prsou má implantáty i v tvářích, liposukci brady a krku, pravidelně chodí na botox a na výplně rtů, aby vypadala co nejvíc uměle.