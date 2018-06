Zita Kabátová leží v nemocnici

14:23 , aktualizováno 14:23

Devadesátiletá filmová herečka Zita Kabátová leží v pražské nemocnici v Motole. "Leží tu již několik dní. To je jediné, co mohu potvrdit," řekla mluvčí motolské nemocnice Eva Jurinová. Jaké zdravotní obtíže umělkyni do nemocnice přivedly a jak dlouho bude hospitalizace trvat, Jurinová neupřesnila.