Žít se slavným jménem není snadné, říká dcera Phila Collinse

"Moje příjmení mi může dveře otevřít, ale já sama je musím udržet otevřené," prohlásila Collinsová pro magazín Seventeen.

Herečku všichni podezírali z protekce, ale ona se snaží budovat vlastní kariéru sama. Před kamerou se objevila už ve svých 2 letech v seriálu BBC. V roce 2009 se objevila po boku Sandry Bullockové ve filmu Zrození šampiona a loni hrála v snímku Bez dechu.

Lily Collinsová coby Sněhurka ve filmu Zrcadlo, zrcadlo

Její největší rolí je zatím Sněhurka ve filmu Zrcadlo, zrcadlo, který se už brzy objeví v kinech. Zlou královnu si zahrála Julia Robertsová.

"Zlo hraje způsobem, který lidi asi nebudou očekávat. Každý miluje, když se Julia usměje. A ona to ví. Ale ve filmu to bude strašidelně děsivé, takže nebudete vědět, jestli ji milujete, nebo nenávidíte," dodala Lily.

Julia Robertsová coby zlá královna ve filmu Zrcadlo, zrcadlo

Herečka přiznala, že jako malá holka byla zblázněná do Leonarda DiCapria a Justina Timberlakea.

"Je to divné, být hotová z celebrit, protože je můžu opravdu potkat a pracovat s nimi! Ale když jsem byla mladší, byl to určitě Leonardo DiCaprio v Titaniku. Měla jsem jeho fotky a také plakáty 'N Sync. Nejvíce jsem byla zamilovaná do Justina Timberlakea," prozradila herečka.