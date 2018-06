Získali jsme fotky Agáty Hanychové pro Playboy

"Magazín Playboy mě oslovil před třemi měsíci a chtěli nahé fotky." To Agáta ale striktně odmítla. "Není to kvůli smlouvě se Zapletalem, ale já sama to tak chtěla," upřesňuje Hanychová, s jejíž podmínkou nakonec Playboy souhlasil.

S výslednými snímky fotografa Vladimíra Štrosse, které byly pořízeny v jedné nefunkční továrně u Kladna, byla Agáta i její rodina spokojená. Co na to ale její přítel Marek? "Přítel z toho nadšený nebyl, ale fotky se mu nakonec líbily." Podle Agáty Hanychové to prostě patří k její profesi.

Snad byla nakonec spokojená i s honorářem. Jak informovala některá bulvární média, částka se pohybovala okolo padesáti tisíc korun. "Je to několikrát vyšší částka," uvádí na pravou míru Agáta. Skutečnou výši honoráře ale zveřejnit odmítla.

Na peníze se už nehraje

Podobně mlžil i šéfredaktor Playboye Vlado Olexa. "Co se týče peněz, nevím, kde na částku padesát tisíc bulvární deníky přišly. Nechci teď zveřejňovat přesnou sumu, ale mohu potvrdit, že to bylo dvakrát až třikrát více. Zase to ovšem nebyla žádná závratná suma. Na to už se dnes nehraje. Bereme to tak, že objevit se v Playboyi je pro celebrity záležitost prestiže," řekl Olexa iDNES.cz

Dítě zatím neplánuji

Česká Paris Hiltonová má často s bulvárem trable. Nedávno například probleskla zpráva, že je těhotná. "Je to úplný nesmysl. S tím deníkem vůbec nekomunikuji a dítě plánuji nejdříve za patnáct let," hněvala se Agáta, která v sobotu oslaví dvaadvacáté narozeniny.