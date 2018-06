Žirinovskij čelí sexuálnímu skandálu

Dívka Valentina Novaková žalovala Žirinovského u moskevské prokuratury s tím, že ji poslanec znásilnil ve své vile a nutil ji k sexuálním orgiím. Podle jejích slov znásilňoval také mladé chlapce, které si prý dával posílat pod záminkou, že jim jako poslanec pomůže.List Komsomolskaja pravda uvedl, že Novaková přijela do Moskvy ze Sibiře, neboť Žirinovskij slíbil její matce, že dívce najde práci. K vůdci Liberálnědemokratické strany, která je třetí nejpočetnější politickou strukturou v dolní komoře parlamentu, se přitom ženy údajně dostaly jako voličky. Matka Novaková si prý přijela do Moskvy postěžovat na své těžké živobytí a Žirinovskij ji nejen vyslechl, ale dal jí i nějaké peníze. Dceru si pak prý vzal domů, "aby se v Moskvě zabydlela". Pak jí ale údajně řekl, že "za všechno se musí platit" a že jejím úkolem bude "rodit vůdci děti".Novaková také tvrdila, že Žirinovskij si neustále vodil do ložnice chlapce ve věku 16 až 18 let a nutil ji sledovat sexuální orgie, kterých se účastnil.Sexuální skandál kolem Žirinovského vypukl krátce před volbami gubernátora Bělgorodské oblasti, které se konaly minulou neděli. Žirinovskij v nich neuspěl a tvrdil, že výsledky byly zfalšovány a že bude vedení oblasti žalovat. Celou záležitost podle jeho slov rozpoutali komunisté a jeho soupeř ve volbách Jevgenij Savčenko. "Znásilnil jsem jen Savčenka. Nejsem žádný Clinton," bránil se Žirinovskij na tiskové konferenci v Moskvě.Komunističtí poslanci ve Státní dumě nicméně trvají na prošetření skandálních spekulací o Žirinovském. Tvrdí, že jsou ochotni jej zbavit i poslanecké imunity. Podle pozorovatelů má být celá záležitost "pomstou" komunistů za to, že Žirinovskij v poslední době podporuje Kreml a prezidenta Borise Jelcina. Právě kvůli frakci liberálních demokratů se totiž nepodařilo zahájit proces sesazení Jelcina z funkce.