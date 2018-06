Zimním sportům ministr Tvrdík příliš neholduje

"Těším se neuvěřitelně, ani si neumíte představit jak. Naše vzájemné vztahy jsou neustále na výši a kulminují. Každá naše koulovačka je tedy velmi bouřlivá. Určitě to skončí tím, že manželku hodím do závěje," prozradil tiskové agentuře Korzo ministr obrany.



Tvrdíkovi s oblibou jezdí na zimní rekreaci do Krkonoš. Ve Špindlerově Mlýně i letos stráví několik dní. Zimním sportům ale Jaroslav Tvrdík příliš neholduje. "Na běžkách či sjezdovkách příliš často nestojím a ani nejsem vášnivým příznivcem lyžování. Moje manželka ovšem oba typy sportů do slova a do písmene miluje. Každou zimu proto vyrážíme do Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Armáda tady má rekreační zařízení, ve kterém se dají provozovat zase moje oblíbené sporty, jako jsou squash a plavání. Předpokládám, že na Vánoce nebo na Silvestra pojedeme právě sem. Manželka vyrazí na sjezdovky a já zmizím v sauně," těší se ministr.



Na společnou dovolenou poprvé vyjede i Tvrdíkova nedávno narozená dcera Jana. Veškerý čas bude prý ministr věnovat právě jí. "Přiznám se, že jsem si ještě na roli otce nestihl plně zvyknout. Krátce po jejím narození jsem se stal nejdřív náměstkem ministra a krátce poté ministrem. Dcery si tedy užívám minimálně. Udělám jí, co jí na očích uvidím, třeba i postavím sněhuláka," svěřil se Jaroslav Tvrdík.