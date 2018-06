Zima skončila, vzpomínky zůstávají

Flakon v podobě "sněhové koule" je poslední novinkou, kterou šokoval J. P. Gaultier

Jeho manekýnky kráčejí po mole v šatech z něžných krajek - a v těžkých šněrovacích martenskách. Drahé materiály doplňuje věcmi, které vypadají - a často i jsou jako z blešího trhu. Byl to Gaultier, kdo poprvé podšil džínsovou bundu kožešinou. Tento kus převracející konvence pak vstoupil do dějin módy. A byl to Jean-Paul, kdo v polovině 80. let oblékl muže do sukní. Měl k tomu skvělý důvod. "Přece dvě třetiny mužské světové populace chodí v sukních, takže je to jen logické," tvrdil. Šokoval i flakonem své nové vůně (pokud se o flakonu dá vůbec hovořit). Inspirací byla totiž v tomto případě laciná skleněná koule naplněná vodou, v níž se po zatřepání začíná sypat sníh. Nedala mu tak dlouho spát, dokud nepřišel s Fragile. V obyčejné hnědé lepenkové krabici (samozřejmě uvnitř je všechno jinak neboli je podlepena zlatým papírem) se objeví skleněná bublina na podstavci a v ní postava elegantní modelky oblečené do svůdných černých pouzdrových šatů, tak typických pro haute couture. Jen místo sněhu padá po "zatřesení" na ženu zlatý déšť...