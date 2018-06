Zima je nepřítel pokožky číslo jedna

Na těle kožich, na hlavě čepice - a čím ochráníte pokožku obličeje?

"V létě vám postačí třeba jen lehký make-up, ale v zimě se bez kvalitního ochranného krému neobejdete," tvrdí kosmetička Margit Elbogenová z firmy France Production, "jen ten může zabránit pronikání smogu do pokožky a vzniku volných radikálů - a tím i stárnutí pleti." To, že ochranné krémy proti smogu jsou pro pokožku už dnes nezbytné, dosvědčuje i to, že v přehledu Syndikátů výrobců kosmetiky se objevují na předních místech v prodeji. Na "medailové posty" tak sahají především přípravky "La ville" od Nini Ricci (obsahuje mikroproteiny, látky, jež pronikají až do epidermu a pomáhají jeho obnově), Ethique od Diora, City Block od Clinique, Visible Energie od Yves-Saint Laurenta nebo Gel Double Protection od Payot.Margit Elbogenová radí večer odlíčit pečlivě pokožku, pak použít hydratační a poté i noční krém. Na den je podle ní nezbytný ochranný krém a make-up. "Nebojte se vrstvení, jen tak ochráníte pokožku před šoky, které pro ni znamená nejen smog, ale také prudké změny teplot při přechodu ze zimy do přetopených místností," tvrdí Margit. Pokud se vám její varování zdá přehnané, uvědomte si, že zatímco na celé tělo navlékáte i několik vrstev oblečení, svůj obličej vystavujete chladu a agresivnímu smogu zcela bez zábran. Přibližně od pětadvaceti let je pak nutné začít používat na noc speciální oční krém. Ten lze použít i kolem rtů, protože i zde je pokožka velmi citlivá.V zimě trpí také rty. Kvalitní rtěnka jako ochrana na den postačí, ale na noc je třeba rty třeba přetřít pomádou a tu použít opět ráno (případně olej). Přebytečné zbytky této výživy osušte a teprve pak naneste vhodnou rtěnku.Praskající žilky mohou mít několik důvodů, ale mezi časté patří například to, že jste přímo od vaření nebo z koupelny, kde není nouze o spoustu páry, vyběhla bez dostatečné ochrany (tedy krému) rychle ven. Póry pokožky se však v takovém prostředí otevřou - a výsledkem jsou právě popraskané žilky na tvářích.Pokud jde o zimní líčení, pak Margit Elbogenová radí nebát se barev, bez obav můžete použít i velmi intenzivní. Ale pozor! Výrazně by se měly líčit rty, nebo oči, nikoliv obojí! Starší ženy by si proto měly vybrat, která partie obličeje vypadá lépe, a tu zdůraznit. Na unavenou pleť pak nepatří perleť a tmavé barvy. "Když se potřebujete dostat takzvaně rychle do formy, pak zkuste Extrait Jeunesse od Niny Ricci jako příjemnou šokovou terapii," radí Margit Elbogenová, " běžně se používá jako několikatýdenní kúra, ale dobře vám poslouží i jako rychlá pomoc před náročným společenským večerem po celodenní námaze v zaměstnání."