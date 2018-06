Žilková úspěch dcery v Miss nečekala

"Jsem spokojená, jako každá máma, která je šťastná, když dítěti vyjde to, co si přálo. Člověk se často poctivě připravuje na něco a nevyjde mu to, tak jsem ráda, že štěstěna tentokrát potkala Agátku," uvedla Žilková a zdůraznila, že jde jen a jen o dceřin úspěch.

Jakékoliv spekulace o tom, že dcera vyhrála díky její protekci, Žilková důrazně odmítá. "Rozhodovaly hlasy diváků. Kdybych měla tu moc, zařídila bych si přece v první řadě vítězství své a pořadu Tele Tele v anketě Týtý," rozčilila se herečka.

Protože nikdo z rodiny právě nebyl doma a všichni měli jiný program, dívala se na přímý přenos sama s mobilem v ruce. "Kolik esemesek jsem poslala? Řekla bych, že tolik, jako mámy všech finalistek. Co jsem stihla," prozradila Žilková, která Agátin úspěch zatím neměla příležitost oslavit. "Jen jsme si pak telefonicky vyměnily své pocity s Agátinou jednaosmdesátiletou babičkou, která ji pomáhala vychovat. Babička jí ohromě fandí a vidí v ní vlastní maminku, která jí zemřela velmi mladá."

Agáta se domů mámě a sourozencům přišla s úspěchem pochlubit v neděli večer. "Dala mi kytičku, kterou dostala a byla jak sedmiletá. Hrála si na princeznu a běhala s korunkou po Suchodole. Dala ji vyzkoušet všem sourozencům," vylíčila její radost Veronika Žilková.

Devatenáctiletá Hanychová bydlí od loňského září ve svém bytě nedaleko rodného domu. Za tři týdny maturuje na Střední umělecké škole. Modelingu se věnuje od svých 14 let. "Je velmi soběstačná, ráda jde do věcí na vlastní pěst," tvrdí její matka.

Ani sama druhá Vicemiss ČR 2005 ještě neslavila. "S mámou jsme se koukly na záznam večera na videu a poplakaly jsme si. Byla první, kdo si korunku nasadil," smála se druhá vicemiss. Na oslavu nebyl čas "Snad dnes večer! Chystám kolaudaci ve vyhraném bytě," řekla ČTK.