Žilková: Tohle je moje romská dcera Agáta

Veronika Žilková se opět rozhodla podpořit společnost Prosaz, která se zabývá sociální rehabilitací osob se zdravotním postižením. Večer spojený s módní přehlídkou uváděla, ale především hosty šokovala svým oblečením.

Navlékla se do žlutých šatů. „Vypadá jak velký kanár!“ neslo se sálem na adresu Žilkové. Výstřední šaty jsou ale snad jediné, do kterých se herečka vejde, protože Veronika je opět v očekávání. „No moc nekoukejte, to máte hned. Rok po narození Kordulky jsem šla na kontrolu a doktor mi nekompromisně sdělil, že jsem opět těhotná,“ okomentovala Žilková svůj úděl „věčné matky“.

Agátu vyzval Vojta

Žilková si vtipkování neodpustila ani u vlastní rodiny. Dceru Agátu, která přišla na módní molo dotmava opálená ze solária a celá v černém, uvedla slovy: „Tohle je moje romská dcera, jmenuje se Agáta.“ Během módní přehlídky se předvedly i její kolegyně z Miss ČR Radka Kocurová, Michaela Wostlová nebo Petra Macháčková. Na pěkné holky se přišel podívat i Žilkové syn Vojta, který si se sestrou Agátou i zatancoval. Vzorné garde „paní Veronice“ dělal Martin Stropnický.

Shrek řádil se psem, Amiri zazpíval

„Big Brother“ David Shrek Šín dorazil s přítelkyní Lenou Záhorskou a oba se pořádně odvázali. „Nejlepší přítel člověka je opravdu pes!“ řekli jednohlasně a vrhli se čtyřnohého mazlíčka, se kterým se pořádně pomazlili. Zamilovaným pak zazpíval romantické songy Ali Amiri.