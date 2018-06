Žilková si dělá legraci i z postižených

Název rozhlasového magazínu vychází ze slovní hříčky - není to camp pro postižené, ale jde o slovo handy, což znamená zručný, šikovný…



"Ne v tom smyslu, že si někdo umí opravit vozík, ale v tom, jak se třeba na tom vozíku dostat na Petřín. Nechci to prezentovat jako pořad o postižených - nechápu, proč bychom je měli selektovat. Ale znáte to…"



Když se vybourá kluk, je na vozíku, sousedi najednou uhýbají pohledem, nevědí, o čem se s ním mají bavit, jak se vůči němu chovat…



"Přitom když se bavíte s amputářem, zeptá se vás z legrace, kolik piv se podle vás vejde do jeho protézy. Vozíčkáři zase vtipkují o svých kriplkárách, jak říkají vozíkům. Dělají si ze svého postižení klidně i dost drsnou legraci," podotkla Žilková.



Integrace postižených u nás za mnoho nestojí

"Handy Camping je právě proto i pro všechny zdravé lidi, aby konečně překonali bariéry vůči handicapovaným," upřesnila jednačtyřicetiletá herečka.



Oba moderátoři pořadu, vysílaném vždy ve čtvrtek od 20 hodin, vědí, že integrace postižených lidí u nás zatím za mnoho nestojí, a byli by proto rádi, kdyby Handy Camping aspoň trochu situaci změnil.



"Když byl Marek v USA, chtěl na horskou dráhu. Ptal se, jestli tam může, když je vozíčkář. Koukali na něj jako na blázna, proč se na takovou samozřejmost vůbec ptá. A tady jdete s vozíčkářem na večeři do restaurace, kde jsou schody, a musíte s ním přes sklep nebo nákladním výtahem… To jsou všechno důsledky toho, jak zdravý soudruh uklidil nezdravého souseda do ústavu. V pohodě to bude tehdy, až se postižení budou posuzovat podle toho, co umějí, a ne podle toho, jestli jsou na vozíku, nebo ne," míní Žilková.





Veronika Žilková se narodila se 16. října 1961 v Praze v rodině hudebního pedagoga Václava Žilky. Vystudovala DAMU. Po absolutoriu v roce 1984 nastoupila do Městských divadel pražských. Hostovala v Národním divadle. Dnes je členkou pražského Činoherního klubu.

Za roli Marjánky ve filmu Zapomenuté světlo získala Českého lva. Další role ztvárnila mimo jiné ve filmech Eliška má ráda divočinu, Otesánek, v televizních seriálech To jsem z toho jelen a Šípková Růženka.

Na divadelních prknech zaujala diváky v inscenacích Rodina Tótů, Joe Zabiják, Sex noci Svatojánské, Třetí zvonění a Deskový statek.

K jejím nejvýraznějším angažmá patří zábavný pořad TELE TELE na Nově, kde působí nejen jako herečka, ale také jako dramaturgyně a scenáristka.

Je tiskovou mluvčí neziskové organizace Prosaz zabývající se sociální rehabilitací občanů se zdravotním postižením.

Je podruhé vdaná, vychovává pět dětí, z nichž dvě si osvojila.