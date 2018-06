Žilková se trumfuje s dcerou Agátou

Veronika Žilková se trumfuje se svou devatenáctiletou dcerou. Herečka byla překvapená, když se dozvěděla, že se Agáta přihlásila do Miss ČR. Ta zase šokovaná přijala zprávu o mámině čtvrtém těhotenství. "Dozvěděla jsem se to pár hodin předtím, než to vyšlo v Blesku. Ráno mi ale volala, že už jsem jí zase trumfla!" Řekla iDNES Agáta. NOVÉ FOTOGRAFIE