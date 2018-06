Žilková se před premiérami zbavuje zvířat, vnuk Kryšpín je alergik

"Kozu už jsem odvezla, teď to čeká i další zvířata, včetně kočky, kterou dostala Kordulka jako dárek. Nemám z toho radost, ale malý Kryšpín má bohužel alergii na srst a dvakrát skončil v nemocnici. Takže volba, jestli zvířata, nebo vnuk, je jasná," posteskla si Veronika Žilková, jíž obzvlášť bolelo, že se musela zbavit právě vytoužené kozy, kterou dostala darem k padesátinám.

Nenadálé problémy se navíc objevily v době, kdy herečku čekají dvě důležité divadelní premiéry. Jedna se odehraje 22. prosince ve Vinohradském divadle, kde uvedou Apartmá v hotelu Plaza, a druhá již v pátek v pražském Činoherním klubu, kde nastudovali hru Kukura. Ta dá pořádně za uši současné kultuře a především masové výrobě televizních seriálů.

"Ve hře se představím po boku Juraje Kukury. Pro mě je to doktorandská práce, která sarkasticky poukáže na stav naší kultury, především oblibu seriálů, které spíš než do hlavního vysílacího času patří do nějakého okrajového," vysvětluje Veronika Žilková, které se zamlouvá dramaturgie hry vypovídající o boji o divadlo, jehož prestiž drtí komercionalizace.

"Ohodnocení za kulturní práci je strašné, vždyť jsme státní zaměstnanci, kteří berou míň než každá druhá uklízečka. Je to apel i na naše politiky, kteří by se měli nad touto problematikou konečně zamyslet. A když k tomu přičteme kritiky, kteří každé druhé představení zlynčují, kdo pak má do divadla přijít? Osobně bych navrhla novelu, která by kritiky dotovala z počtu prodaných vstupenek. Mohli by dostávat jistou gáži, která by je pak motivovala k objektivnějšímu hodnocení," zamýšlí se herečka a manželka Martina Stropnického, uměleckého šéfa Divadla na Vinohradech.

Zpestřením hry Kukura je postava loutky starého Juraje Kukury v životní velikosti, kterou navrhl Ivan Martinka. Loutka má mimiku ve tváři a na jevišti působí jako by skutečně žila. O slovo se přihlásí v závěru hry, kde se strhne lavina emocí.