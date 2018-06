Žilková se potřetí vdává, dcera Agáta rozdává rady

Ke svému příteli, podnikateli Marku Šíšovi, se modelka sice vrátila, vdávat se ovšem chce nejdříve za deset let. A tak dlouho by prý její máma nečekala. Se svatbou jí Agáta alespoň všemožně pomáhá. Snaží se ji třeba přesvědčit, aby si najala vizážistu. "Máma nesnáší, když ji líčí někdo jiný, je zvyklá malovat se sama. Jak ji znám, stáhne si vlasy do toho svého drdolu a půjde," říká Hanychová. - O staronové lásce Agáty Hanychové čtěte zde

Pokud jde o svatební šaty, doporučila jí jednu známou módní návrhářku. "Za princeznu máma nebude, to by se k ní ani nehodilo, a potom - vdává se už potřetí. Bude ale krásná nevěsta," míní Hanychová. Více ale neprozrazuje. Veškeré podrobnosti kolem svatby, včetně místa a data jejího konání, totiž rodina drží přísně pod pokličkou.

Novinka, kterou může prozradit, se netýká máminy svatby, ale její profese. Po hlavní roli ve filmu Crash Road dostala roli v seriálu Primy Ošklivka Katka, zahraje si modelku. Mimochodem, v tomto seriálu hraje také její máma Veronika Žilková.

První natáčecí dny už má nejstarší z dětí Veroniky Žilkové za sebou. Se svojí mámou se prý zatím nesetkala a ani to nechce. "Kritizovala by mě za všechno. Sice spolu hrajeme v Divadle Palace v Kachně na pomerančích, ale tam si nic nedovolí, protože to režíruje Martin Stropnický. To je totiž jediný režisér, kterého se moje matka bojí," říká se smíchem Hanychová na adresu mámina budoucího manžela a svého nevlastního otce.