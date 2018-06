Žilková se obula do Krainové: Jsi bezdětná, tak nekritizuj

Vzájemné třenice mezi modelkami vyvrcholily minulý týden na party jistého týdeníku, ze kterého šestatřicetiletá Krainová nechala Hanychovou vyvést. - čtěte Dusno na večírku: Krainová nechala vyvést Hanychovou

"Ráda bych vzkázala jedné holce tady, že jí asi brzo nakopu prdel," pronesla modelka, která své mladší kolegyni nemůže přijít na jméno kvůli pomluvám. "Když ji rodiče nedokázali vychovat, neměli by ji pouštět na veřejnost," dodala poté v Blesku Krainová.

Tahle slova ale nadzvedla ze židle Veroniku Žilkovou, která je několikanásobnou matkou. "Ty dvě ať si mezi sebou řeší, co chtějí. Ale pokud se to týká mě, mám do toho také co mluvit. Agátě jsem na to reagovat zakázala. Mě ale nikdo nebude osočovat z toho, že neumím vychovat svoje děti," svěřila Blesku Žilková.

"Byla bych ráda, kdyby bezdětná Simona Krainová, která se v rozhovorech chlubí tím, že se učí vařit, a to jí bude za čtyři roky čtyřicet, věděla třeba to, že u nás doma děti umí vařit od patnácti let. Měla by přestat kritizovat něco, čemu vůbec nerozumí. A to je výchova dětí! V jejím věku už jsem měla tři a netroufla bych si někoho kritizovat za něco tak těžkého, jako je výchova," uvedla dál rozhořčená Veronika Žilková.

Spory mezi Agátou Hanychovou a Simonou Krainovou trvají od doby, kdy zkušenější modelka začala chodit s bývalým partnerem Hanychové, hokejistou Jiřím Hudlerem.

Spoušť pomluv spustila Hanychová tvrzením, že vedle sebe vypadají jako matka se synem.