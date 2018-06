Nedělej to jako máma, radí Žilková Agátě

"Mně docela stačila ta tajná svatba, já už bych tuto druhou nemusela. Ale když ona má ráda ty obřady. Já se těším, jenom mi to přijde, že to je strašně moc peněz za něco, co trvá hodinu. Ale asi to tak má být," prohlásila Žilková, která byla sama třikrát vdaná.

První svatbu Agáty Hanychové s Jakubem Prachařem si prý bude pamatovat do konce života. Ležela zraněná na sedačce u televize a dcera jí zavolala, že se za 10 minut vdává.

"Já jsem se strašně rozčílila. Ani ne kvůli tomu, že se vdává, ale spíš, že ona dělá všechno hrozně zbrkle. Tak jsem si říkala, jestli nechce ještě počkat," řekla herečka, která svého současného manžela Martina Stropnického znala 25 let, než si ho vzala.

"To ale neznamená, že je to ten nejlepší nápad. Znáte spoustu lidí dlouho. Třeba svého prezidenta, obvodní lékařku, ale to není důvod si je brát," zažertovala Prachařova tchyně.

Veronika Žilková si netroufá dceři dávat rady do manželství. Je však přesvědčená, že jí to vydrží.

"Já myslím, že jsem byla Agátě takovým odstrašujícím případem, jak jsem při první krizi bořila rodiny, že si myslím, že jim to vydrží určitě. A nějakou radu? Snad jednu bych jí mohla dát: Nedělej to jako máma!" dodala.