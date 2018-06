Žilková před svatbou radí dceři: Agáto, nevdávej se!

"Máma se mi to bála říct, protože ví, jaký na to mám názor. Říkám jí, ať si nikoho nebere, že jako proč by to měla dělat? Oba to už dvakrát zažili, mají spoustu dětí, je to podle mne zbytečný. Takže jsem byla mezi posledníma, kdo se to dozvěděl," řekla mimo jiné v rozhovoru pro Top Star Magazín Hanychová.

Nakonec ale své mámě domluvila ušití svatebních šatů u módní návrhářky Natali Ruden, pro kterou často a ráda předvádí. V šatech už ji viděla. "Sluší jí, ale jako princezna nevypadá. Vypadá jako čtyřicetiletá paní v bílých šatech," směje se Hanychová.

SVATBA VERONIKY ŽILKOVÉ

Přesto, že její máma nesnáší, když jí někdo cizí maluje a vůbec se jí v tomto ohledu nějakým způsobem dotýká, přemlouvá ji její dcera, aby si alespoň ve svatební den najala vizážistu. "Snad se nechá přesvědčit," doufá Hanychová. "Lokny určitě mít nebude, nemá moc vlasů. Jak ji znám, udělala by si nejradši svůj účes a´la skřipec."

Na Žilkovy platí pevná ruka

Matčina v pořadí třetího ženicha její dcera příliš neznala. "Ukazovala mi Martina v nějaké pohádce. Když byl mladej, tak byl úplně božskej, i když máma říkala, že tehdy se jí nelíbil, že se jí teď líbí víc. Mně přijde jako chlap, který jako jediný mámu zkrotil. Konečně má taky chlapa, se kterým si rozumí, se kterým dělají stejnou práci," míní modelka.

Stropnický zkrotil tak trochu celou rodinu. Když prý usedl ke stolu, nikdo ani nehlesl, a to dřív bylo slyšet překřikování jeden druhého. Pro vulgárnější výraz se údajně také nešlo daleko. "Nemluvili jsme doma úplně vulgárně, ale trošku sprostě, a když přišel Martin, tak i já jsem tam tak seděla a že bych řekla třeba slovo ´vole´, to teda ne," přiznává Hanychová.

Se svým přiznáním jde ještě dál, na Žilkovy prý platí pevná ruka. "Chlap na nás musí být pes. Nesmí nám nic povolit, potřebujeme nad sebou pevnou ruku," tvrdí Hanychová. Otázkou zůstává, jestli ji má její přítel, podnikatel Marek Šíša, k němuž se nedávno vrátila po krátké odluce a který vypadá spíš jako beránek. Vdávat se chce nejdřív za deset let a na rozdíl od mámy chce mít svatbu ve velkém stylu, s mnoha hosty, s dlouhými šaty s vlečkou a oslavami trvajícími celý víkend. Žilková jí kupodivu svatbu rozmlouvá.

"Zakazuje mi to a říká, ať neudělám stejnou chybu jako ona," konstatuje s úsměvem modelka. S mámou jsou prý nejlepší kamarádky už od dětství. "Řekla jsem jí o první puse, o tom, kdy jsem přišla o panenství... Nikdy jsem s ní neměla problém, vždycky mě pochopila. Možná na ni vím věci, které ani nechci vědět, ale to samé ona ví na mě. A jestli si myslím, že do třetice je to její svatba poslední? "Tak to já nemůžu říct, moje máma je takový blázen, že bůh ví."