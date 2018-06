Žilková porodila dceru Kordulu

Herečka je matkou už pěti dětí - tři děti porodila, dvě adoptovala.

Holčičku Kordulu má s hercem Martinem Stropnickým, bývalým diplomatem, dnes uměleckým šéfem Divadla na Vinohradech. "Dcera se narodila 12 minut před půlnocí a byl jsem u porodu," řekl iDNES Stropnický, který má s bývalou manželkou Lucií tři děti.

Veronika Žilková až do porodu denně natáčela pořad TeleTele.

Svých tvůrčích aktivit se rozhodně nechce vzdát. "Chci zase co nejdřív hrát a natáčet. Prostě se nezastavím. Jednak mě to baví a pak - a to není nepodstatné - pořád mám doma plno nezaplacených složenek, tak se musím snažit," prozradila před časem.